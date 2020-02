Hünxe. Zuzugsort Hünxe: Weite Teile Hünxes sind durch Einfamilienhausbebauung geprägt, In Bruckhausen überwiegen Doppel- und Reihenhäuser.

Zwei Ankerorte: Zentrale Versorgung in Hünxe und Bruckhausen

Die Gemeinde Hünxe hat aktuell 13.698 Einwohner (Stand 1. Januar 2020), aufgeteilt auf die drei „Ankerorte“ Hünxe (5113), Bruckhausen (3919), Drevenack (3254) sowie auf die kleineren Ortsteile Gartrop-Bühl (643), Bucholtwelmen (466) und Krudenburg (303). Im folgenden sollen die Ortsteilprofile mit Siedlungsstruktur näher vorgestellt werden.

Hünxe hat einen zentralen Versorgungsbereich mit Einzelhandelsbesatz, drei Lebensmittelmärkten, Gastronomie, Banken und sonstigen Dienstleistungen. Zur Infrastruktur gehören Grundschule, Gesamtschule, zwei Kindertagesstätten, Seniorenstift, Sportplatz, Sporthalle und Hallenbad, Feuerwehr und Jugendhaus.

Der Hauptsiedlungsbereich von Hünxe wird im Norden durch die Gahlener Straße (sowie angrenzend dem Wesel-Datteln-Kanal) und im Westen durch die Dinslakener Straße begrenzt. Die Ortsmitte und der historische Kern von Hünxe befinden sich entlang der Dorstener Straße rundum der historischen Dorfkirche. Hier befindet sich auch der zentrale Versorgungsbereich mit Einzelhandelsbesatz und zentrenergänzenden Nutzungen sowie das Rathaus der Gemeinde. Weite Bereiche sind durch Einfamilienhausbebauung, überwiegend in Form von freistehenden Einfamilienhäusern, geprägt. Im Bereich des Hünxer Feldes, am nordöstlichen Siedlungsrand, existiert der einzige zusammenhängende Bereich mit verdichteter Struktur in Form von Geschosswohnungsbauten.

Wohn- und Gewerbenutzung: zwei große Lebensmitteldiscounter

m südlichen Siedlungsbereich konzentrieren sich Infrastruktureinrichtungen im Bereich Bildung und Sport. Östlich der Straße In den Elsen befinden sich neben Grund- und Gesamtschule auch die Sporthalle und der Sportplatz sowie das vom Verein betriebene Hallenbad der Gemeinde. Westlich der Dinslakener Straße befindet sich im Bereich der Alten Weseler Straße eine Gemengelage aus Wohn- und Gewerbenutzung, wobei der gewerbliche Charakter des Gebietes überwiegt. Hier gibt es auch zwei Lebensmitteldiscounter (Aldi und Netto) an einem autoaffineren Standort. Südöstlich von Hünxe befindet sich eine kleinere Siedlung im Bereich Minnekenstege, die vom Hauptsiedlungsbereich durch eine Waldfläche getrennt liegt.

Bruckhausen: Zur Versorgung gehören ein Lebensmittelmarkt (Edeka), Gastronomie, Bank und sonstige Dienstleister. Grundschule, zwei Kitas, Sporthalle, Sportplatz, Feuerwehr und Jugendhaus bilden die Infrastruktur.

Die Entstehung Bruckhausens ist eng mit der Zeche Lohberg verbunden. Die Siedlung Brömmenkamp ist als Bergarbeitersiedlung Anfang der 1950er Jahre entstanden. Die anschließende Siedlungsentwicklung setzte sich in Richtung Norden fort, so dass eine eindeutige Nord-West-Ausdehnung des Siedlungskörpers feststellbar ist. Die Dinslakener Straße wirkt als deutliche Barriere im Ortsteil und trennt den Bereich der Siedlung Brömmenkamp vom übrigen Siedlungsbereich Bruckhausens. Der Danziger Platz stellt die Ortsmitte Bruckhausens dar. Hier befindet sich neben einem Lebensmittel-Vollsortimenter eine kleine Auswahl an Gastronomie und Dienstleistungen.

„Sportplatz-Quartier“ soll noch in diesem Jahr fertig werden

Als zentrale Infrastrukturen befinden sich im Nordosten Grundschule, Feuerwehr und Sportplatz (Umstrukturierung in diesem Jahr). Das „Sportplatz-Quartier“ wird das Sport- und Bewegungsangebot erweitern, angrenzend soll eine verdichtete Wohnbebauung realisiert werden. Wohngebäude mit einer Wohneinheit stellen den häufigsten Wohntypen dar. In Bruckhausen existieren verstärkt Doppelhäuser und Reihenhäuser, während weniger freistehende Einfamilienhäuser im Vergleich zu den anderen Ortsteilen vorzufinden sind.

Hervorzuheben ist die Bebauungsstruktur der Bergarbeitersiedlung Brömmenkamp, die durch eine für Bergarbeitersiedlungen im Ruhrgebiet gängige Doppelhausbebauung mit tiefen Gärten gekennzeichnet ist. Im Bereich Schillerweg sowie nördlich der Straße Brömmenkamp befinden sich zusammenhängende Mehrfamilienhausstrukturen in Form von Zeilenbebauung. Bruckhausen weist eine starke Orientierung zu Dinslaken auf. Der Dinslakener Stadtteil Lohberg befindet sich nur wenige hundert Meter vom südlichen Siedlungsrand entfernt.