Zwei Zugezogene blickten in Dinslaken auf den Ruhrpott

Ausgerechnet einer Hessin und einer Grenzgängerin zwischen Bayern und Baden-Württemberg kam es im ersten „Rendezvous nach Ladenschluss“ 2020 in der Ev. Stadtkirche zu, den Ruhrpott zu charakterisieren und in Bochumer Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Es war ja auch ganz anders geplant, als die Burghofbühne sich für das Thema des diesjährigen Abends bei ihrem Kooperationspartner, dem Förderverein Kultur und Ev. Kirche in Dinslaken, vorbereitete.

Intendant Mirko Schombert sollte aus Frank Goosens „Radio Heimat“ lesen. Ein Essener über einen Bochumer, das wäre gegangen, er hätte einfach nur Schalke links liegen gelassen. So aber erlebten die Besucher in der Stadtkirche nicht nur teils recht deftige Dönekes aus dem Land der Autobahnen und Buden aus Goosens Feder, sondern auch den teils belustigten, aber auch leicht verwirrten und irritierten Blick zweier Zugezogener auf den „Ruhri“ und seinen „Kohlenpott“.

Nadja Blank, aus Darmstadt stammende Dramaturgin der Burghofbühne, und Neu-Ulmerin Clara Kaltenbacher, seit ein paar Monaten Theaterpädagogin am Dinslakener Landestheater, lasen nicht nur Kapitel aus „Radio Heimat“, sie sprachen über ihre ersten Eindrucke von der Region, fragten sich gegenseitig Dialektworte ab und holten Freiwillige aus dem Publikum zum „Ruhrpott-Quiz“. Ein kleiner Trost für beide Außerpöttischen, denn auch der gemeine Dinslakener kennt sich nicht umfassend zwischen Essen und Dortmund aus. Die Menschen hierzulande definieren Heimat über ihre Stadt weniger als über die Region.

Eine Liebeserklärung an die Burghofbühne und an die Stadt

Und gerade dazu lieferte die Musik den Beweis. Nicht die von Grönemeyer – „wenn man jetzt noch den Text verstehen könnte“, lautet der Stoßseufzer nach „Tief im Westen...“ – sondern die von Imagine. Deren „Hier in Dinslaken“ war mit das erste, was Nadja Blank noch von Mainz aus mit Mirko Schombert und Anna Scherer auf Youtube hörten, als sie googelten, wohin sie das Schicksal verschlug. Am Dienstag lief der Song in der Stadtkirche, ebenso wie Christoph Bahrs „Sturm über Dinslaken“, eine Liebeserklärung an die Burghofbühne, aber auch an die Stadt, die für die Theaterleute zumindest temporär Heimat wird.

Eine Heimat, die, wie es Frank Goosen schreibt, zum Ausruf „Boah, schön ist das nicht“ provoziert, aber eben Menschen wie Goosens „Oppa“ hervorbringt, die dem mit der Lebensweisheit „Ach, woanders is auch scheiße“ begegnen.

Mit Goosens Worten begeben sich Blank und Kaltenbacher auf die Reise entlang der A40, wo der Fußball alle verbindet, aber Fußballvereine Gräben in Familien furchen. Wo die Kohle schwarz war, die Unterwäsche aber reinlich sauber und wo die Bude Ladenöffnungszeiten so überflüssig machte, dass man sich fragen muss, was heute alle Welt am Internet-Shopping findet.

Dem Malzkaffee aus Nachkriegszeiten auf der Spur

„Muckefuck ist irgendein Getränk“: soweit kommt Nadja Blank dem Malzkaffee aus Nachkriegszeiten auf die Spur. Und den „Bergmannsspargel“ serviert auch eine hessische Oma als Schwarzwurzeln ihrer Familie. Den Ruhrgebietsdialekt zu imitieren, versuchen sie und Clara Kaltenbacher erst gar nicht, geben stattdessen Kostproben dessen, wie ihnen selbst der Schnabel gewachsen ist.

Und so wird aus der Lesung ein kurzweiliger, witziger und liebevoller „Heimatabend“, der eigentlich genau das trifft, was das Ruhrgebiet ausmacht: Ein Schmelztiegel von Menschen von überall her, die hier in der Region erst Arbeit und dann ein echtes Zuhause gefunden haben.

Bereits am Dienstag, 11. Februar, findet das nächste „Rendezvous nach Ladenschluss“ in der Ev. Stadtkirche Dinslaken statt. Beginn ist wie immer um 18.30 Uhr.

Ekkehard Rüger liest aus dem Buch „Die Erfindung des Lebens“ von Hanns-Josef Ortheil. Silke Hamburger spielt Klavier.

Der Eintritt ist frei, der Förderverein Kultur und Ev. Kirche in Dinslaken bittet um eine Spende zur Fortsetzung seiner Arbeit.