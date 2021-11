Maskenpflicht, 2G- und 3G-Regel: In Dortmund fielen viele Verstöße auf.

2G, 3G, Maskenpflicht 203 Corona-Verstöße in Dortmund – und viele wilde Ausreden

Dortmund. Polizei, Stadt und Stadtbahn-Betreiber DSW haben in Dortmund Maskenpflicht, 2G und 3G kontrolliert. Rund zehn Prozent hielten sich nicht daran.

Die allermeisten Besucherinnen und Besucher der Dortmunder Innenstadt halten sich an die Corona-Regeln – das haben Polizei, Ordnungsamt und DSW21 am Montag bei Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt und in den Bahnstationen Kampstraße und Reinoldikirche festgestellt.

Bei der Überprüfung von 2204 Personen seien allerdings auch 203 Verstöße gegen Coronaschutzverordnung aufgefallen (also gegen Maskenpflicht sowie 2G und 3G). Die Polizei sprach 16 Platzverweise aus, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Wieso Maske tragen? „Ich komme aus Essen.“

Bei der Maskenpflicht-Kontrolle auf dem Westenhellweg legten einige City-Besucherinnen und -Besucher viel Wert auf gute Ausreden, warum sie keine Maske trugen. Als Auswahl nennt die Polizei:

„Habe ich nicht gewusst.“

„Ich rauche doch.“

„Ich muss telefonieren.“

„Ich habe ein Foto gemacht.“

„Ich musste meine Face-ID löschen.“

„Ich habe Cola im Gesicht.“

„Ich komme aus Essen.“

„Ich komme aus Hagen.“

Stadt und Polizei kontrollieren täglich in der Innenstadt

Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst seien derzeit täglich in der Innenstadt im Einsatz, um auf den Infektionsschutz hinzuweisen und Verstöße zu ahnden, heißt es in der Mittelung weiter. Die Kontrollen mit DSW im Nahverkehr kommen noch dazu.

