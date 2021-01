400 Autotuner heizen durch Dortmund - Polizei sperrt Straßen

Autotuner trafen sich am vergangenen Wochenende in Dortmund und machten nachts die Stadt unsicher, bis die Polizei einschritt (Symbolbild).

Dortmund. Am vergangenen Wochenende verwandelte sich Dortmund in einen Treffpunkt für Autotuner. Die machten jede Menge Lärm und lieferten sich Rennen.

An Schlaf war in Dortmund am vergangenen Wochenende für viele nur eingeschränkt zu denken: Autotuner aus Dortmund und der Nachbarschaft machten mit ihren frisierten und PS-protzenden Wagen die Stadt unsicher, Samstag- und Sonntagnacht (2. und 3. Januar) zählte die Polizei rund 400 der aufgemotzten Geschosse. Die Folge waren Platzverweise und Sperrungen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa hatten sich Anwohnerinnen und Anwohner aus dem gesamten Stadtgebiet in beiden Nächten an die Polizei gewandt, während vor den Türen Motoren und Auspuffanlagen röhrten. In 203 Fällen ordneten die Einsatzkräfte Rückreisen an, dazu sperrte die Polizei etliche Kreuzungen zur Befriedung. Platzverweise gab es für Tuner etwa auf den Parkplätzen an der Buschmühle und der Brackeler Straße sowie in der Brügmannstraße.

Polizei Dortmund zieht Führerscheine nach illegalem Rennen ein

Zwei Männer aus Iserlohn mussten ihre Führerscheine am Samstagabend gleich ganz abgeben, ein Beamter auf dem Weg zur Arbeit hatte die 22- und 28-Jährigen bei einem illegalen Rennen auf dem Innenstadt-Wall beobachtet. An der Ecke Südwall/Ruhrallee stoppte die den Audi und den Mercedes.