Unfall auf A 45 bei Dortmund - nur linker Fahrstreifen frei

Die A 45 ist bei Dortmund-West in Richtung Frankfurt wegen eines Unfalls gesperrt.

Dortmund. Zwischen Dortmund-West und Dortmund/Witten ist auf der A45 in Richtung Frankfurt nur der linke Fahstreifen frei. Es gab einen schweren Unfall.

Komplett gesperrt gewesen ist am Donnerstag die A 45 in Richtung Frankfurt zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-West und dem Kreuz Dortmund/Witten. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall, wie die Polizei Dortmund am Mittag miteilte. Seit 13.20 Uhr ist aber zumindest der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. (red)

Wir aktualisieren die Meldung, wenn weitere Informationen vorliegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund