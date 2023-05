Von "Brücken-Kind" abgelenkt: Massencrash auf Dortmunder A40

Ein Unfall hat am Sonntag den Verkehr auf der A40 zwischen Bochum und Dortmund lahm gelegt.

Dortmund. Schwerer Unfall auf der A40 in Dortmund: Ein Fahrer lässt sich von einem winkenden Kind ablenken – und verursacht eine Massenkarambolage.

Bei zwei schweren Unfällen jeweils an einem Stauende auf der Autobahn 40 sind 13 Menschen verletzt worden.

Gegen 16.25 Uhr übersah ein Mann (66) auf der A40 in Dortmund-Barop ein Stau-Ende und verursachte so einen Unfall mit neun Autos. Neun Menschen wurden leicht verletzt, unter ihnen auch ein Kind (9), wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfallfahrer habe sich laut eigenen Angaben von winkenden Kindern auf einer Brücke ablenken lassen.

Unfall auf A40 in Dortmund: 85.000 Euro Schaden

Daraufhin fuhr er in Richtung Dortmunder Innenstadt zwischen zwei Fahrzeugen auf der mittleren und linken Spur durch und kollidierte mit diesen. Sein Auto stieß in der Folge mit weiteren Fahrzeugen zusammen. Zwei Autos wurden aufeinandergeschoben. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem einen Wagen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 85.000 Euro.

Weiterer A40-Unfall: Vier Verletzte in Essen

Später am Sonntagnachmittag hatte ein Autofahrer bei Essen das Ende eines Staus übersehen oder falsch eingeschätzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Vier Menschen wurden Angaben der Feuerwehr zufolge leicht bis mittelschwer verletzt, darunter ein Kind.

Der Autofahrer hatte zu spät gebremst, woraufhin sein Auto in einen Wagen am Stauende fuhr und diesen nach vorne katapultierte. In einer Kettenreaktion wurden noch zwei weitere Pkw demoliert. (dpa)

