Auf dem Weg nach England geschnappt: Mann entgeht dem Knast

Am Dortmunder Flughafen wurde am Mittwochmorgen ein Mann festgenommen (Symbolfoto).

Dortmund. Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wollte vom Dortmunder Flughafen nach London fliegen - wurde aber erwischt. Einer Haft entging er knapp.

Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach London vom Dortmunder Flughafen wurde ein 25-jähriger Mann festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht wurde.

Der Mann aus Wuppertal wurde am Mittwochmorgen (7. Juni) gegen 8 Uhr von der Polizei bei der Ausreise kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass nach dem deutschen Staatsbürger gesucht wird. Das Amtsgericht Wuppertal hatte ihn im Sommer 2020 wegen Körperverletzung und versuchter Erpressung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen á 20 Euro verurteilt. Da der Gesuchte die Summe nicht bezahlt hatte, ist er zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Dortmund: Mann konnte die geforderte Summe zahlen

Der Verurteilte konnte aber vor Ort den geforderten Betrag in Höhe von 1600 Euro bezahlen - so ist er einem 80-tägigen Aufenthalt in der JVA nochmal entgangen.

