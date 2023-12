Brandserie in Dortmund: Frau (45) festgenommen - U-Haft

Dortmund. Nach mehreren Brandstiftungen in Dortmund hat die Polizei nun eine tatverdächtige Frau festgenommen. Hat sie noch weitere Feuer gelegt?

In der Dortmunder Nordstadt ging zuletzt ein Feuerteufel um, den die Polizei nun offenbar gefunden hat. Nach umfrangreichen Ermittlungen wurde eine 45-jährige Dortmunderin festgenommen, teilte die Polizei Dortmund am Freitagabend mit.

Die Frau werde verdächtigt, drei Brände in Mehrfamilienhäusern in Hörde sowie der Nordstadt gelegt zu haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Gegen die Frau wurde am Freitag (1. Dezember) ein Haftbefehl erlassen und U-Haft angeordnet. Wie die Polizei auf die Spur der Verdächtigen gekommen ist, wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Brandserie in Dortmund: Hat die Frau weitere Brände gelegt?

Es bestehen Anhaltspunkte, dass die 45-Jährige für weitere Brände verantwortlich ist, so die Polizei. Die genaue Anzahl sowie weitere Tatorte seien noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (red.)

