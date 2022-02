Corona-Impfungen: Diese Dortmunder Apotheken machen mit

Dortmund. Auch Apotheken dürfen jetzt gegen Corona impfen. Aber in Dortmund bieten längst nicht alle Apotheken die Impfung an. Eine Übersicht.

Es hat lange gedauert – aber jetzt dürfen in Deutschland Apotheken gegen Corona impfen. Auch in Dortmund machen einige Apothekerinnen und Apotheker mit. Aber die Organisation ist kompliziert. Da eine Ampulle mit Impfstoff für mehrere Impfungen reicht, müssen innerhalb kurzer Zeit genug Impflinge in die Apotheke kommen. Sonst muss der Rest des Serums in den Müll.

Daher bieten in Dortmund bisher nur wenige Apotheken Coronaimpfungen an. Diese sind dabei (Stand 15. Februar 2022 – Quelle mein-apothekenmanager.de).

Diese Apotheken in Dortmund leisten Corona-Impfungen:

Aplerbeck – Avie-Apotheke im real (Schleefstraße 15):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Sa 9-19 Uhr

Asseln – Funkturm-Apotheke (Arcostraße 78):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 8.30-13.30 Uhr und 14.30-18.30 Uhr

Sa 8.30-13 Uhr

Asseln – Hirsch-Apotheke (Asselner Hellweg 93):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 7.45-18.30 Uhr

Sa 9-13 Uhr

Benninghofen – Schulzes Lohbach-Apotheke (Benninghofer Str. 163):

Info zur Impfung per Mail: lohbach@apotheke-schulze.de

Mo-Fr 8.30-18.30 Uhr

Sa 8.30-13.30 Uhr

Berghofen – Orion-Apotheke (Berghofer Str. 155):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 8-18.30 Uhr

Sa 8-14 Uhr

Eving – Apotheke am Externberg (Evinger Str. 273)

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 7.30-18.30 Uhr

Sa geschlossen

Gartenstadt – Wittekind-Apotheke (Westfalendamm 268):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 8-18.30

Sa 9-13 Uhr

Höchsten – Apotheke auf dem Höchsten (Wittbräucker Str. 370):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 8-18.30 Uhr

Sa 8-14 Uhr

Mengede – Remigius-Apotheke (Mengeder Markt 1):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 8-18.30 Uhr

Sa 8-14 Uhr

Nordstadt – Münster-Apotheke (Münsterstr. 45):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 7.30-19 Uhr

Sa 8.30-15 Uhr

Scharnhorst – Paracelsus-Apotheke (Friedrich-Hölscher-Str. 377):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 7.30-18.30 Uhr

Sa geschlossen

Wellinghofen – Godekin-Apotheke (Godekinstr. 148):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 8.30-13 Uhr und 15-18.30 Uhr

Sa 8.30-13 Uhr

Wickede – Marien-Apotheke (Wickeder Hellweg 57):

Info zur Impfung per Mail: marien.apo@arcor.de

Mo-Fr 8-18.30 Uhr

Sa 8.30-13 Uhr

Wickede – Spitzweg-Apotheke (Wickeder Hellweg 108):

Info zur Impfung auf der Homepage

Mo-Fr 8-18.30 Uhr

Sa 8:30-14 Uhr

