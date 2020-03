Coronavirus Coronavirus in Bochum: Unterricht per Video im Kinderzimmer?

Bochum. „FDP & die Stadtgestalter“ in Bochum fordern, dass Unterricht bei einer Schulschließung wegen des Coronavirus in Kinderzimmer übertragen wird.

Schulunterricht per Livestreams – diesen Vorschlag gibt es jetzt von der Fraktion „FDP & die Stadtgestalter“ in Bochum, falls Schulen wegen des Corona-Virus geschlossen werden. „Wir werden eine Corona-Pandemie nicht verhindern können. Aber wir sollten uns überlegen, wie wir auch längere Phasen von Schulschließungen in Bochum überbrücken können“, erklärt der Vorsitzende Felix Haltt.

„Der Grund unserer Initiative hat sich schneller realisiert als wir befürchtet haben“ kommentiert Haltt die sofortige Schließung der Schiller-Schule am Donnerstag (12. März) durch das Gesundheitsamt. „Es ist absehbar, dass andere Schulen folgen und dieser Zustand länger anhalten könnte. Auch könnten mehrere Lehrerinnen und Lehrer sowie auch Schülerinnen und Schüler in häusliche Quarantäne geschickt werden.“

Bochum: Unterricht per Livecam, Aufgaben über Lernplattform?

Corona- Stadt Bochum meldet insgesamt 18 InfizierteDen Unterricht könnten Lehrer vom Home-Office oder von speziellen Schulräumen aus per Livecam in die Kinderzimmer streamen. Aufgaben können über Lernplattformen gestellt, einzelne Nachfragen in Chats und E-Mails geklärt werden.“„In den ersten Städten wie Halle an der Saale oder Oldenburg wird die Digitalisierung bereits genutzt“, so Haltt.