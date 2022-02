Corona in Dortmund: Inzidenz und Neuinfektionen sind gefallen – hier die aktuellen Zahlen.

Corona aktuell 1562 neue Corona-Fälle in Dortmund – Inzidenz sinkt deutlich

Dortmund. Die Stadt meldet am Freitag für Dortmund 1562 Neuinfektionen, die Inzidenz fällt erneut auf unter 1800. Die Corona-Zahlen im Überblick.

neue Corona-Fälle in Dortmund: 1562

Inzidenz in Dortmund: 1799,2

Corona-Patienten im Krankenhaus: 274

Corona-Tote in Dortmund insgesamt: 477

Am Freitag hat die Stadt 1562 Corona-Neuinfektionen für Dortmund gemeldet. Damit gibt es in der Stadt 24.116 Infizierte.

In den Dortmunder Krankenhäusern liegen 274 Corona-Infizierte (Intensivstation: 21, Stand Freitag).

Am Freitag ist ein neuer Todesfall hinzugekommen, insgesamt sind in Dortmund bislang 477 Corona-Infizierte gestorben. 345 Infizierte starben an Covid-19, 132 Infizierte starben aufgrund anderer Ursachen.

Mit einer Inzidenz von 1799,2 (gestern: 1878,7) liegt Dortmund deutlich über dem NRW-Schnitt von 1532,7. Die Inzidenzen in den einzelnen Altersgruppen im Vergleich:

Corona-Impfquote und Booster in Dortmund:

Vollständig geimpft sind in Dortmund bislang 476.989 Menschen – also mehr als 80 Prozent der Dortmunderinnen und Dortmunder. Es wurden 325.471 Auffrischungsimpfungen verabreicht (Stand Freitag).

Dortmund: Einige Kitas und Schulen wegen Corona geschlossen

Wegen besonders vieler Corona-Infektionen unter Kindern, Schülerinnen und Schülern hat die Stadt Dortmund einige Kitas und Schulen geschlossen.

