Corona-Impfung Corona in Dortmund: Wer bekommt jetzt den zweiten Booster?

Dortmund. In Dortmund gibt es jetzt die zweite Auffrischung der Corona-Impfung – aber nicht für alle. Diese Regeln gelten für den "Booster-Booster".

Erstimpfung, Zweitimpfung, Booster – diese Corona-Impfungen gibt in Dortmund an vielen Stellen. Aber wo und für wen gibt es jetzt schon die zweite Auffrischung? Bisher gelten dafür strenge Regeln.

Den "Booster-Booster" gibt es erstmal nur an den städtischen Impfstellen und in einigen Praxen nach Absprache. Aber die zweite Auffrischungsimpfung ist noch nicht für die breite Masse empfohlen. Für die vierte Impfung hat die Stadt Regeln aufgestellt, die sich an der zu erwarteten Stiko-Empfehlung orientieren. (zu den Corona-Regeln der Stadt Dortmund)

Diese Gruppen bekommen in Dortmund den zweiten Booster:

alle ab 70 Jahren

Menschen in Pflegeeinrichtungen

Menschen mit Immunschwäche ab 5 Jahren

ab 5 Jahren Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen

Diese Abstände zum ersten Booster gelten:

Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen gibt es den zweiten Booster frühestens drei Monate nach dem ersten Booster.

gibt es den zweiten Booster frühestens nach dem ersten Booster. Mitarbeitende in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen bekommen den zweiten Booster frühestens sechs Monate nach dem ersten Booster.

