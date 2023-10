Davidsterne auf vier Wohnhäuser in Dortmund gesprüht

An drei Häusern in der Dönnstraße und jeweils einem Gebäude in der Herkules- und der Hugostraße haben Unbekannte Davidsterne aufgesprüht. Nun ermittelt der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund. (Symbolbild)

An drei Häusern in der Dönnstraße und jeweils einem Gebäude in der Herkules- und der Hugostraße haben Unbekannte Davidsterne gesprüht. Nach insgesamt fünf Sachbeschädigungen an den Wohnhäusern im Dortmunder Westen ermittelt nun der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund.

Auch in Berlin hatte die Polizei in den vergangenen Tagen eine Zunahme von Davidstern-Schmierereien im Zusammenhang mit dem neu entflammten Nahost-Konflikt registriert. Zunächst war am Donnerstag, 12. Oktober, eine schwarze Farbschmiererei in Form eines Davidsterns an einer Haustür im Bezirk Prenzlauer Berg entdeckt worden. In den Tagen darauf wurden dann laut Berliner Polizei weitere Davidsterne an Gebäuden in verschiedenen Ortsteilen gemeldet. In jedem dieser Fällen ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Davidsterne auf Wohnhäuser im Dortmunder gesprüht: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Dortmund sollen sich die Taten im Dortmunder Westen zwischen Mittwoch, 11. Oktober, gegen 18 Uhr und Donnerstag, 12. Oktober gegen 16.45 Uhr ereignet haben. Hinweise auf Täter liegen der Polizei aktuell nicht vor. Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise an die Kriminalwache unter: 0231/132 7441.

