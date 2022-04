Dealer verpackt Drogen auf Dortmunder Schulhof

Dortmund. Seelenruhig saß der junge Dortmunder auf einem Schulhof und verpackte Cannabis in kleine Tütchen – bis die Polizei kam und ihn festnahm.

Auf einem Schulhof an der Oberevinger Straße hat die Dortmunder Polizei am Dienstag einen Dealer gestellt. Der Mann saß seelenruhig in einer Sitzecke und verpackte Marihuana in kleine Tütchen.

Weil vermehrt Hinweise auf Drogenverkauf und Vandalismus eingegangen waren, sei der Schulhof der Förderschule für geistige Entwicklung in den Fokus der Polizei gerückt, heißt es in einer Meldung. Als die Beamten gegen 15.20 Uhr auf den Schulhof kamen, fiel ihnen schnell ein mutmaßlicher Dealer (23) auf. Er saß in der Sitzecke und wog Drogen ab und portionierte sie in Tütchen.

Der Dortmunder wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei beschlagnahmte mehrere Cannabis-Beutelchen, entsprechendes Equipment, zwei Handys und rund 500 Euro.

