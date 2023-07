Dortmund à la Carte 2023: Diese elf Gastronomen nehmen teil

Mit einem Feuerwerk am Mittwoch, 2. August, startet das diesjährige „Dortmund à la Carte“ (Archivfoto).

Dortmund. Garnelen, Filets und Champagner: Vom 2. bis 6. August wird der Hansaplatz zur Gourmetmeile. Wir verraten, wo Sie welche Gerichte genießen können.

Nicht mehr lange, dann verwandelt sich der Dortmunder Hansaplatz wieder in eine Zeltstadt für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker. Vom 2. bis zum 8. August findet das Gourmefest „Dortmund à la Carte“ statt. Örtliche Gastronomen locken mit feiner und deftiger Küche - und zum Teil ausgefallenen Kreationen.

Bürgermeister Thomas Westphal eröffnet das Gourmetfest am Mittwoch um 17.30 Uhr. Abends gibt es um 22.45 Uhr ein Feuerwerk. An den darauf folgenden Tagen laden die Gastronomen dann schon ab 11 Uhr in ihre Zelte ein.

„Dortmund à la Carte Wein“: Fruchtig-frischer Grauburgunder

Wer seine Garnelen auf Linguini mit Champagnersauce oder seine Filetspitzen in Kombination mit einem Wein genießen will, für den gibt es neben einem breiten Angebot an verschiedenen Getränken wie jedes Jahr auch wieder den speziellen „Dortmund à la Carte Wein“. Diesmal ist es ein fruchtig-frischer Grauburgunder von der württembergischen Schlosskellerei Affaltrach.

Das bieten die elf Gastronomen bei „Dortmund à la Carte“:

Ringhotel Drees:

Das Ringhotel Drees ist eins der Gründungsmitglieder von „Dortmund à la Carte“. Dieses Jahr stehen hier unter anderem Zanderfilet, Schweinebäckchen oder Gemüsecurry bei dem Gourmetfest auf der Karte. Zu später Stunde gibt's Currywurst.

Matenaar's:

Seit 40 Jahren sind sie in der Gastronomie tätig, seit April 2012 ist das Matenaar´s mit seiner kreativen und individuellen Küche in Aplerbeck. Hier kommen Auster-Freunde auf Ihre Kosten. Linguini gibt es auf Garnelen oder mit Trüffelbutter.

Zeitgeist im Markt 13:

Im Zeitgeist kann man Deftiges genießen: Tiroler Bratkartoffeln mit Mettwurstscheiben oder der Brauhaus-Teller mit Kassler und Spiegelei stehen unter anderem auf der Karte. Ab 22 Uhr gibt es Currywurst.

Treppchen 1763:

Das Dortmunder Urgestein aus Hörde bietet kreativ zubereitete gutbürgerliche aber auch mediterrane Gerichte. Hier kann man hausgebeizten Lachs oder Garnelenspieße auf Cous-Cous bestellen.

Brauturm:

Im Wirtshaus Brauturm im siebten Stock des historischen Dortmunder U gibt es gutbürgerliche Küche. Auch bei „Dortmund à la Carte“ werden die Gäste vom Brauturm mit bayrischen Wirtshausspeisen und frisch Gezapftem versorgt.

Dieckmann's:

Knusprige Flammkuchen oder cremige Käsespätzle gibt es bei Dieckmann's. Und hinterher: Ein Mascarpone-Törtchen mit weißer Schokolade.

Tante Amanda:

Das Traditionslokal Tante Amanda bietet saisonale Gerichte - im Restaurant, auf der Terrasse oder im Biergarten. Wem die Haxensülze oder das Matjesfilet nicht ausreicht, der kommt vielleicht mit einem Riesenflammkuchen auf seine Kosten.

Emil:

Steakliebhaber kommen im Zelt von Emil auf ihre kosten. Hier gibt es Surf and Turf und Rinderfilet, 100 Prozent Black Angus. Für den süßen Abschluss etwas Raffiniertes: Zitronen-Thymian-Gel.

Vetro:

Seit 2016 ist das Vetro schon bei Dortmund à la Carte dabei. Hier gibt es gehobene internationale Küche - vom argentinischer Chorizo bis asiatischem Tadoori-Chicken hat man hier eine breite Auswahl.

Altes Gasthaus Grube:

Sülze, Schollenfilet oder Reibekuchen kann man im Zelt vom Alten Gasthaus Grube schlemmen. Zum süßen Abschluss: Bayrische Creme mit Beeren.

Freischütz:

Die Gastronomen des Waldrestaurants Freischütz, an der Dortmunder Stadtgrenze, bietet bei „Dortmund à la Carte“ hausgemachten Kaiserschmarrn, Wiener Schnitzel - oder auch vegane Königsberger Klopse an.

