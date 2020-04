Dortmund. Die Billigairline Wizz Air will ab Freitag den Flugverkehr hochfahren und in naher Zukunft bis zu 20 Ziele anfliegen, darunter auch Dortmund.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie bis mindestens zum 14. Juni verlängert. Der Billiglfieger Wizz Air will trotzdem das Angebot ab dem 1. Mai wieder hochfahren. Die Ausweitung der Reisewarnung sei erforderlich, „da weiterhin mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen ist“, lautete die Begründung.

Wizzair will den Betrieb wieder hochfahren: Dortmund als Ziel

Der ungarische Billigflieger Wizz Air will allerdings ab diesem Freitag, 1. Mai, den Betrieb langsam wieder hochfahren. Bis zu 20 Ziele sollen es insgesamt sein, darunter auch der Dortmunder Flughafen.

Neun Wizz-Air-Abflüge sind für den 1. Mai noch auf der Homepage des Dortmunder Flughafens vermerkt. Doch tatsächlich durchgeführt werden davon maximal zwei. "Wir werden am Freitag aller Voraussicht zwei Flugbewegungen haben, einen Umlauf nach Budapest und einen nach Wien", erklärt Guido Mieletic, Leiter Marketing und Vertrieb am Dortmunder Flughafen. Weitere Starts von weiteren Airlines sind laut Mieletic am Freitag nicht geplant. Die Ziele Sofia und Budapest wurden laut Davina Ungruhe, Sprecherin des Airports, nach wie vor angeflogen.

Viele Airlines treten in der Corona-Krise auf die Bremse. Eurowings fliegt Dortmund den kompletten Mai nicht an, der Billigflieger Ryanair hat hier ebenfalls bis Juni alle Verbindungen eingestellt. Die Airline Sunexpress könnte ab dem 23. Mai wieder starten, "dass ist allerdings hochspekulativ", erklärt der Marketingleiter. Bis Mitte Mai rechnet Mieletic mit zwei bis vier Flugbewegungen am Tag. Ab der zweiten Maihälfte gelte dann ein anderer Flugplan, der eigentlich einen dichteren Verkehr vorsieht. "Aber auch da kann sich noch etwas ändern", sagt Mieletic.

Corona: Keine grundsätzliche Temperaturmessung und keine Maskenpflicht im Dortmunder Flughafen

Bis zum 15. Mai sind die bereits bestehenden Reisebeschränkungen für alle nicht unbedingt notwendigen Reisen aus Drittstaaten in die Bundesrepublik Deutschland verlängert. Deutsche Staatsbürger dürfen weiter ohne Beschränkungen zurückkehren. Sollte ein Reisender allerdings Symptome des Coronavirus zeigen, muss er sich aktiv melden. "Dann wird er erst von uns betreut und dann vom Gesundheitsamt", erklärt Miletic.

Eine grundsätzliche Temperaturmessung bei Einreise erfolge nicht. "Die ist nicht vorgeschrieben", sagt Marketingleiter Mieletic. Zudem gilt im Dortmunder Flughafen keine Maskenpflicht. "Wir sind ein öffentlicher Raum", sagt Miletic. Die Abstandsregelungen gelten hingegen im kompletten Gebäude.

Mit Blick auf die Hygienevorschriften und die verlängerten Prozesse kann der Dortmunder Flughafen nicht mehr als drei Luftfahrzeuge innerhalb von 120 Minuten gar nicht abfertigen. "Das sind drei Mal 190 Personen", erklärt Miletic.

