Dortmund: Geisterfahrer aus Rettungsgasse zahlt Strafe doch

War es die Sorge vor einer möglicherweise höheren Strafe im weiteren Verfahren, mangelnde Lust auf einen Gang durch die juristischen Instanzen oder doch Einsicht? Ein junger Mann aus Dortmund, der nach einem schweren Verkehrsunfall im August des vergangenen Jahres auf der Brackeler Straße in Dortmund seinen Audi gewendet hatte und als Geisterfahrer durch die Rettungsgasse gefahren war, hat einen seitens der Stadt verhängten Bußgeldbescheid nun doch akzeptiert.

Der Autofahrer hatte sich zunächst noch dagegen gewehrt und über einen Anwalt Einspruch eingelegt. Diesen habe er nun zurückgezogen, sagte ein Sprecher der Stadt Dortmund auf Nachfrage.

Bußgeld in Höhe von 240 Euro und Fahrverbot für einen Monat

Der Bußgeldbescheid ist damit rechtskräftig. Die Strafe für den drastischen Verkehrsverstoß mutet milde an: Das Bußgeld in Höhe von 240 Euro hat der Mann nach Angaben der Stadt bereits bezahlt. Für die Dauer eines Monats wurde ihm ein Fahrverbot auferlegt.

Offen bleibt, ob es weitere Konsequenzen gab, die Stadt kann dazu derzeit keine Angaben machen: Hätte der Dortmunder zum Zeitpunkt des Vorfalls noch seinen Führerschein auf Probe gehabt, könnte diese Zeit auf insgesamt bis zu vier Jahre verlängert und/oder ein Aufbauseminar angeordnet werden. Nach früheren Informationen der „Bild-Zeitung“ war er bei dem riskanten Manöver 18 Jahre alt. Die Stadt Dortmund macht zu dem Mann aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben.

Audifahrer erhält zwei Punkte in „Flensburg“

Mit der Rechtskraft des Bescheides hat der Mann außerdem zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg erhalten. In dem Bußgeldverfahren selbst hatte er laut Dortmunder Stadtverwaltung keine Angaben zur Sache gemacht. Unmittelbar nach dem Vorfall hatte der Mann gegenüber der „Bild-Zeitung“ behauptet, ein Polizist habe ihm die riskante wie verbotene Fahrt nahegelegt. Belegen ließ sich dies aber offenbar nicht.

Der Rettungsgassen-Geisterfahrer war nach einem Geisterfahrer-Unfall aufgefallen: Am 8. August 2019 war eine 69-Jährige aus Bochum auf der der autobahnähnlich ausgebauten Straße in Höhe des Kreuzes mit der Bundesstraße 236 in den Gegenverkehr gefahren. Dort kollidierte sie mit dem Wagen einer entgegenkommenden Autofahrerin.

Die 69-Jährige kam noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort erlag sie aber später ihren schweren Verletzungen. Der Audifahrer war nach dem Wendemanöver davon gefahren. Ein Feuerwehrmann, der privat unterwegs war, hatte den Wagen fotografiert, so konnte die Polizei ihn ermitteln.