Dortmund: Iraker soll seine beiden Ehefrauen getötet haben

Dortmund. Wegen Mordes an seiner ersten Ehefrau wurde ein Mann in den Niederlanden verurteilt. In Dortmund soll er auch seine zweite Frau getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat einen 42-jährigen Mann wegen Totschlags in einem besonders schweren Fall angeklagt. Der irakische Staatsbürger soll am Rosenmontag dieses Jahres seine zweite Ehefrau in deren Wohnung erwürgt haben - während die vier gemeinsamen Kinder im Kinderzimmer schliefen. Auch die erste Ehefrau des Mannes überlebte die Beziehung nicht. Sie soll er in den Niederlanden ermordet haben.

Für die Tat im Nachbarland war der Iraker 2004 in Den Haag nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Nach Verbüßung eines Großteils der Strafe wurde er Ende 2010 in seine irakische Heimat abgeschoben, wo er bereits Anfang 2011 seine zweite Frau heiratete. 2017 kam die Familie nach Deutschland, hatte ihren Lebensmittelpunkt zunächst in Stolberg bei Aachen. Vier gemeinsame Kinder hat das Paar dort bekommen, eine dreijährige Tochter und drei Söhne im Alter von fünf, sieben und acht Jahren. Die Familie lebte bis zuletzt in Deutschland mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis.

30-Jährige floh mit den vier Kindern ins Frauenhaus

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden gab es zwischen dem Ehepaar immer wieder teils auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Die Frau floh schließlich mit den Kindern in ein Frauenhaus - von dort ging es später in die Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Viktoriastraße in Dortmund. Dort nahm die 30-Jährige ihren Mann nur wenige Wochen vor der Tat offenbar freiwillig wieder bei sich auf - ein fataler Fehler.

In den Morgenstunden des Rosenmontags eskalierte ein Streit zwischen den Eheleuten erneut: Gegen 6.30 Uhr soll der Mann dann seine Frau mit einem Knie auf dem Boden fixiert und ihr mit beiden Händen minutenlang den Hals zugedrückt haben. Die Kinder im Zimmer nebenan bekamen davon offenbar nichts mit. Eins von ihnen kam erst heraus, als Polizei und Rettungskräfte schon in der Wohnung standen.

Im Fall einer Verurteilung droht lebenslange Haft

Der Mann hatte damals selbst den Notruf gewählt und der Feuerwehr gesagt, dass seine Frau nicht mehr atmen könne und er sich mit einem Messer verletzt habe. Den ersten Polizisten am Tatort hatte er zur Frage nach einem möglichen Motiv geantwortet, dass die 30-Jährige erklärt habe, ihm die Kinder wegnehmen zu wollen. Seitdem hat er gegenüber den Ermittlungsbehörden geschwiegen. Der 42-Jährige lässt sich durch einen Anwalt vertreten. Um die Kinder hatte sich nach der Tat zunächst das Jugendamt gekümmert.

In Deutschland ist der 42-Jährige, der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt, bislang nicht vorbestraft. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass der Mord an der ersten Frau im Falle einer Verurteilung in Deutschland bei der Höhe der Strafe verschärfend berücksichtigt wird. Ein Urteil vor dem Dortmunder Landgericht könnte also „lebenslänglich“ lauten. Der Schuldspruch aus Den Haag liegt bereits vor, wird gerade übersetzt und dürfte im Prozess in Deutschland vorgelegt werden. Einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht.