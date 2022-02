Dortmund: Lkw macht sich selbstständig – Fahrer springt ab

Unfall in Dortmund-Eving: Ein Lkw ist ins Rollen geraten – der Fahrer sprang von der Ladefläche.

Dortmund. Beim Sprung von der Ladefläche seines Lkw hat sich am Dienstag in Dortmund ein Mann verletzt. Er hatte zu spät bemerkt, dass der Laster rollte.

Auf einem Firmengelände in Dortmund-Eving hat sich am Dienstagmorgen in Lkw selbständig gemacht: Er rollte vom abschüssigen Gelände durch das Firmentor über die Gewerbeparkstraße und stürzte eine Böschung herab. Dort blieb er stark gekippt hängen.

Als die Rettungskräfte gegen 8.30 Uhr eintrafen, lag ein Mann auf der Straße – neben der geöffneten Ladebordwand: Der Fahrer war mit der Ladung des Lasters beschäftigt, als er bemerkte, dass das Fahrzeug rollte. Beim Sprung von der Ladefläche verletzte er sich. Er kam ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte den Lkw davor, noch weiter die Böschung herunterzurutschen. Ein Bergungsunternehmen hievte den 7,5-Tonner zurück auf die Straße.

