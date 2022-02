Unfall am Ende der B236 in Dortmund (Symbolbild)

Fahrer betrunken Dortmund: Transporter steckt an der B236 im Baugruben-Matsch

Dortmund. Am Ende der B236 zwischen Dortmund und Lünen ist ein Transporter in eine Baugrube gerast. Der Wagen steckt fest – der Fahrer war betrunken.

Ein betrunkener Transporter-Fahrer (35) hat am frühen Dienstagmorgen das Ende der B236 verpasst: Gegen 3 Uhr fuhr er an der Ampelkreuzung über die Dortmunder Straße hinaus in eine Baugrube. Statt nach links (Dortmund) oder rechts (Lünen) abzubiegen, raste er einfach weiter geradeaus.

Sein Mercedes Sprinter stürzte drei Meter tief in die Grube und blieb nach vorne gekippt stecken. Der Fahrer schaffte es nicht alleine aus dem Wagen – der Rettungsdienst half und brachte ihn leicht verletzt ins Krankenhaus. Dort bestätigte sich der Verdacht, den die Einsatzkräfte schon vorher hatten: Der Mann war betrunken.

B236 in Dortmund: Transporter wird mit Kran geborgen

Das war aber nicht sein einziges Vergehen: Zuerst erklärte er der Polizei, er habe keinen Führerschein – dann behauptete er, er habe drei Führerscheine, habe aber keinen dabei. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht war die Bergung des Sprinters nicht möglich. Er wird laut Polizei erst im Laufe des Tages geborgen. Der Verkehr sei aber nicht behindert. Für die Bergung sei ein Kran nötig. Ob es dadurch auf der Dortmunder Straße zu Verkehrsbehinderungen kommt ist noch unklar.

