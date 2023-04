Dortmunder Feuerwehr hilft altem Pferd beim Aufstehen

Dortmund. "Notlage" in Dortmund-Hostedde: Eine alte Stute lag so unglücklich in ihrem Stall, dass sie nicht allein aufstehen konnte. Die Feuerwehr half.

Das war im wahrsten Wortsinn eine "Notlage": Eine 16 Jahre alte Stute, ohnehin schon deutlich geschwächt, lag in ihrer Box in Dortmund-Hostedde so unglücklich in der Ecke, dass sie es nicht allein auf die Hufe schaffte.

Als die Feuerwehr am Ostermontag gegen 7 Uhr in den Stall am Schleipweg kam, lag das Pferd mit dem Rücken zur Wand auf dem leicht abschüssigen Boden. Durch seine Schieflage mit dem Rücken nach unten konnte das Tier nicht aufstehen.

Spannende Tierrettungen der Feuerwehr Dortmund:

Nach Rücksprache mit einer Tierärztin band die Besitzerin vorsichtig zwei Feuerwehrschläuche an die Vorderläufe. Dann zogen zehn Feuerwehrleute die Stute (Kaltblut, 600 Kilo) behutsam von der Wand weg und drehten sie gleichzeitig um 180 Grad in eine günstigere Position.

Jetzt konnte sich das Tier endlich beruhigen und nach einer Verschnaufpause aus eigener Kraft aufstehen.

Es war nicht die einzige Tierrettung der Dortmunder Feuerwehr am Ostermontag: Kurz darauf rückte die Wehr nach Hörde aus,

Die Dortmunder Feuerwehr hat ein Pferd aus einer Notlage befreit: Es konnte nicht mehr aufstehen. Foto: Feuerwehr Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund