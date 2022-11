Dortmunder Weihnachtsmarkt überrascht mit Glühwein-Preis

Frohe Weihnachten in Dortmund. Der Weihnachtsmarkt hat nach einem Jahr Corona-Pause wieder geöffnet.

Dortmund. Bald meldet sich der Dortmunder Weihnachtsmarkt zurück, aber um Strom zu sparen gibt es Änderungen. Es gibt auch Neues zum Glühwein. Alle Infos.

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt startet am 17. November – der Aufbau startete am 7. November.

– der Aufbau startete am 7. November. Rund 300 Buden verteilen sich über die Innenstadt.

verteilen sich über die Innenstadt. Der Bau der Riesentanne startete im Oktober.

startete im Oktober. 2020 fiel der Weihnachtsmarkt wegen Corona aus – 2021 galten Maskenpflicht und 2G.

Der Glühwein-Preis bleibt stabil, viele andere Preise allerdings nicht.

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund kommt im Jahr 2022 zurück – hoffentlich ohne Corona-Beschränkungen. Nach der Corona-Zwangspause 2020 und dem Weihnachtsmarkt 2021 mit Maskenpflicht und 2G dürfen sich die Besucher und Besucherinnen auf eine neue Ausgabe der Dortmunder Weihnachtsstadt freuen. Hier eine Übersicht über die Fakten:

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund ist eröffnet: Diese Corona-Regeln müssen Besucher nun beachten. Foto: Bernd Thissen/dpa

Wann startet der Dortmunder Weihnachtsmarkt?

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt 2022 startet am Donnerstag, 17. November, und läuft bis Freitag, 30. Dezember. Dabei gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Seit dem 18. November hat der Dortmunder Weihnachtsmarkt wieder geöffnet. Wie immer mit der traditionellen Attraktion, dem riesigen Weihnachtsbaum. Foto: Hans Blossey

Welche Höhe hat der Dortmunder Weihnachtsbaum?

Als besondere Attraktion wird 2022 wieder der Dortmunder Weihnachtsbaum aufgebaut. "Der größte Weihnachtsbaum der Welt", wie der Veranstalter mitteilt. Der Baum ist 45 Meter hoch. 2020 musste der Baum wieder abgebaut werden, der Weihnachtsmarkt fiel wegen Corona aus.

Was tut der Weihnachtsmarkt Dortmund, um Strom zu sparen?

Vorweg: Gas wird auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt nicht genutzt. Und Stromsparen haben die Dortmunder Schaustellerinnen und Schausteller und vor langer Zeit gelernt – denn die Kilowattstunde sei für "minderjährige Stromabnehmer" schon immer erheblich teurer gewesen als für Dauerkundschaft, erklärt Patrick Arens. Der Chef des Dortmunder Schaustellervereins Rote Erde gibt ein Beispiel: Die Dortmunder Weihnachtstanne habe bis 1014 noch 54.000 kW gebraucht – seit der Umstellung auf LED seien es nur noch 8000 kW.

Mehr Energie sparen wolle man natürlich trotzdem: Anders als sonst geht es morgens erst um 11 Uhr los. Außerdem leuchten der große Baum und weitere Beleuchtungen nicht durchgängig 24 Stunden lang, sondern nur noch 8 Stunden lang zur Kernzeit der Marktöffnung.

Wie viele Bäume sind im Dortmunder Weihnachtsbaum?

Der Baum besteht aus 1700 einzelnen Rotfichten, die nach Veranstalter-Angaben speziell im Sauerland dafür angepflanzt werden. Die Montage dauert fast vier Wochen und startet immer Ende Oktober. Erstmalig wurde der Baum 1996 errichtet. 48.000 Leuchtelemente sorgen für Weihnachtsstimmung. Der Engel an der Spitze wiegt etwa 200 Kilo.

Auch im Jahr 2021 steht er wieder auf dem Hansplatz: Der Dortmunder Weihnachtsbaum. Im Jahr 2020 musste er durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder zurückgebaut werden. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Webcam beim Weihnachtsmarkt: Gibt es Live-Bilder?

In den vergangenen Jahren konnte man den Aufbau des riesigen Weihnachtsbaums auf dem Hansaplatz live per Webcam verfolgen. Das geht 2022 nicht mehr. Der einstige Webcam-Host tetraeder schreibt dazu: "Umzugsbedingt stehen uns die Räumlichkeiten am Hansaplatz nicht mehr zur Verfügung. Die Bereitstellung der Webcam ist uns leider nicht mehr möglich. Wir blicken zurück auf über 4,5 Millionen Zugriffe."

Wie viele Stände hat der Dortmunder Weihnachtsmarkt 2022?

An rund 300 Ständen können die Besucherinnen und Besucher Weihnachtsgeschenke kaufen, Glühwein trinken oder auch eine Bratwurst essen. "Die Weihnachtsstadt bietet Programm, Stände und Unterhaltung für die ganze Familie", erklärt der Veranstalter.

Rund 300 Stände sind auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt im Jahr 2021 aufgebaut. Im Jahr 2019 drehten die Besucher ihre Runden auf einem Riesenrad. Foto: Hans Blossey

Wie viel kostet ein Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt 2022?

Erstaunlich, aber wahr: Alles wird teurer – aber der Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt nicht. Es bleibt also auch 2022 beim Glühwein-Preis von 3 Euro. Damit sei Dortmund auch weiterhin preiswerter als die meisten anderen Weihnachtsmärkte, betont Schausteller Arens. Schon 2021 war es beim Niveau von 2019 gebleiben. Damals hatte Arens erklärt: "Das ist ein Dankeschön nach dieser langen Corona-Zeit, in der wir viel Solidarität erfahren haben." Patrick Arens betont aber auch: Viele andere Dinge auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt werden (wie alles) 10 bis 12 Prozenz teurer werden.

Was kostet der Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt? Die Preise sollen im Vergleich zum Jahr 2019 stabil bleiben (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Offizielle Dortmunder Weihnachtstasse 2021 – So sah sie aus:

Das Design der Dortmunder Weihnachtsmarkttasse 2022 ist noch nicht veröffentlicht – das passiert erst am 14. November. 2021 zierten die Silhouetten verschiedener Dortmunder Sehenswürdigkeiten einen Becher aus gefrostetem Glas. Die Tasse kostete 2,50 Euro.

