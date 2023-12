Drogenfunde in Dortmund: Zwei Einsätze, drei Festnahmen

Dortmund. Die Polizei hat gleich zwei größere Drogenfunde gemacht. Sie stellte auch einen Baseballschläger sicher, den ein Mann griffbereit im Auto hatte.

Gleich zwei größere Drogenfunde hat die Polizei am vergangenen Wochenende in Dortmund gemacht – einmal in einer Wohnung und einmal in einem Auto. Drei Personen nahmen die Beamten vorläufig fest, ein Jugendlicher sollte noch am Montag, 11. Dezember, einem Haftrichter vorgeführt werden.

Erstmals fündig wurden die Polizisten am Sonntagabend in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung an der Bornstraße. Im Vorfeld hatte es mehrere Meldungen zu Drogengeschäften in dieser Gegend gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. In diesem Zusammenhang kam den zivilen Beamten das Verhalten von Männern gegen 21.35 Uhr verdächtig vor, die eine prall gefüllte Plastiktüte austauschten. Laut Polizeibericht versteckte einer der Männer die Tüte kurze Zeit später unter einem Auto.

Drogenfunde in Dortmund: Größere Mengen Marihuana

Die Beamten sahen nach – und fanden in der Tüte einen größeren Beutel mit Marihuana. Noch in der Nähe konnten sie die beiden Männer, die sie mit der Tüte gesehen hatten, vorläufig festnehmen: einen 17-Jährigen ohne festen Wohnsitz sowie einen 31-jährigen Dortmunder.

Weil der Verdacht bestand, dass die Wohnung des 31-Jährigen als "Bunker-Wohnung" genutzt wird, durchsuchten die Beamten auch diese und fanden dabei unter anderem weitere größere Mengen an Marihuana. Der 17-Jährige sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Den 31-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Cannabis und Zubereitungen.

Drogenfund bei Dortmunder: Baseballschläger griffbereit neben dem Fahrersitz

Den zweiten Drogenfund machten Beamte am späten Sonntagabend gegen 23.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Martener Straße. Für einen 29-jährigen Autofahrer wurde ein defektes Abblendlicht zum Verhängnis, das einem Streifenteam der Polizei auffiel. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten im Wagen des Dortmunders zunächst einen Baseballschläger fest, der griffbereit neben dem Fahrersitz lag. Als einer der Polizisten diesen mit der Zustimmung des Fahrers entfernen wollte, sei ihm "aus der geöffneten Beifahrertür ein wohlbekannter Geruch" entgegen gekommen, heißt es im Polizeibericht.

Unter dem Fahrersitz und auch im Kofferraum wurde die Polizei fündig: Hier befanden sich jeweils Tüten mit einer nicht geringen Menge von augenscheinlichem Cannabis. Der 29-Jährige musste anschließend zur nächstgelegenen Wache mitkommen. Besonderen Gründe für eine Untersuchungshaft liegen jedoch nicht vor. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels. (red)

