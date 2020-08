Dortmund. Der Eichenprozessionsspinner breitet sich auch in NRW immer weiter aus. Am Autobahnkreuz Dortmund-West sorgt die Raupe nun für Sperrungen.

Der Eichenprozessionsspinner hat in den vergangenen Jahren schon für das ein oder andere Ärgernis gesorgt. Seit einigen Jahren breitet sich die Raupe, deren Brennhaare bei Menschen zu starken allergischen Reaktionen führen können, auch in NRW und Umgebung weiter aus. Viele Städte und Kommunen haben dem Tier den Kampf angesagt. Und auch Straßen.NRW geht gegen die Raupen vor, wie aktuell am Autobahnkreuz Dortmund-West.

„Wir sind von der Stärke des Befalls tatsächlich etwas überrascht“, sagt eine Sprecherin von Straßen.NRW auf Nachfrage. Und so müssen Autofahrer am Kreuz Dortmund-West wohl noch bis mindestens Donnerstag mit Verkehrseinschränkungen und Sperrungen rechnen. Da hier viele Eichen stehen, hat sich der Eichenprozessionsspinner hier breitgemacht.

Eichenprozessionsspinner: Sperrungen am Kreuz Dortmund-West

Vor ein paar Tagen wurden laut Straßen.NRW die Nester entdeckt. „Wir haben dann spontan entschieden, sie zu entfernen“, erklärt eine Sprecherin. Für die Mitarbeiter, die in Zukunft dort den Grasschnitt erledigen sollen, sei es sonst zu gefährlich. Dementsprechend werden die Nester nun abgesaugt, mit der Folge, dass am Kreuz Dortmund-West zwischendurch Auffahrten gesperrt werden müssen.

Um die spontanen Arbeiten im kommenden Jahr zu vermeiden, plant Straßen.NRW wohl vorbeugende Arbeiten mit Bioziden, ähnlich wie an Bundes- und Landesstraßen. „Das Kreuz Dortmund-West ist dann dafür ein wahrscheinlicher Kandidat“, erklärt die Sprecherin. Allerdings nur einer von mehreren: So gebe es auch an anderen Autobahnen noch weitere Stellen, an denen sich die Raupe ausbreitet: Wie zum Beispiel das Kreuz Dortmund-Witten auf der A44 oder die Ausfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45.

