Bei einem Feuer in der Dortmunder Innenstadt hat es fünf Verletzte gegeben.

Wohnungsbrand Feuer in Dortmund: Feuerwehr rettet Personen über Drehleiter

Dortmund. Bei einem Wohnungsbrand in Dortmund gab es fünf Verletzte. Ein Zimmer im Haus brannte vollständig aus, bevor die Feuerwehr löschen konnte.

Bei einem Brand in der Dortmunder Innenstadt wurden am Dienstag kurz nach 20 Uhr fünf Menschen verletzt. In der Adlerstraße brannte eine Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Die Feuerwehr rettete laut eigenen Angaben zunächst zwei Personen über die Drehleiter. Sie waren in der Nachbarwohnung gefangen, das Treppenhaus war bereits voller Rauch.

Menschen wurden mit Atemschutz gerettet

Drei weitere Personen musste die Feuerwehr mit entsprechenden Atemschutzhauben aus dem Haus bergen. Die Personen waren leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer brach im vierten Stock aus. Foto: feuerwehr dortmund

Die Feuerwehr suchte währenddessen in der Wohnung mit Atemschutzmasken nach weiteren Personen, musste aber niemand Weiteren mehr bergen. Zudem wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Jedoch brannte ein Zimmer in der betroffenen Wohnung vollständig aus.

Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet, an dem insgesamt 32 Einsatzkräfte aus verschiedenen Wehren beteiligt waren. Zur Brandursachen wurden bisher keine Angaben gemacht.

