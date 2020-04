Polizei Frau an Brust gepackt - Polizei Dortmund sucht zwei Männer

Dortmund. Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in der Innenstadt von Dortmund fahndet die Polizei nach zwei Tätern. Beide trugen Mundschutz.

Eine 25-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Dortmund von zwei bisher unbekannten Männer sexuell belästigt worden. Sie drängten die Frau gegen eine Hauswand und griffen an ihre Brust.

Die Tat geschah um kurz nach 17 Uhr auf dem Schwanenwall in Richtung Beginenhof, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die 25-Jährige war auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie an der Einmündung Beginenhof plötzlich von zwei Männern bedrängt wurde. Nachdem sie die Frau unsittlich berührt hatten, seien die Männer Richtung Brüderweg davongerannt, teilte die Polizei mit.

Täter hatten einen hellen Mundschutz im Gesicht

Die Täter werden auf jeweils 20 bis 30 Jahre geschätzt. Beide haben dunkle Haare, wirkten vom Typ her "südländisch" und trugen einen hellen Mundschutz im Gesicht, berichtet die Polizei. Der erste Täter sei mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet gewesen. Der zweite Täter trug eine schwarze Hose. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat oder den Verdächtigen machen kann, möge die Kriminalwache der Polizei Dortmund kontaktieren, Telefonnummer: 0231/132 74 41. (Red.)