Frauen wollten keine Masken tragen und müssen Zug verlassen

Ein Waggon des Eisenbahnunternehmens FlixTrain. Vier Frauen, die keine Maske tragen wollten, mussten am Freitag in Dortmund einen Zug verlassen. (Symbolbild)

Dortmund. Vier Frauen durften am Freitag nicht mit dem Zug von Dortmund nach Berlin reisen. Sie hatten sich geweigert, eine Maske aufzusetzen.

Der Protest von vier Frauen dagegen, eine Maske zu tragen, hat am Freitag in Dortmund dafür gesorgt, dass ihr Zug nach Berlin sich verspätete. Das teilt die Bundespolizei mit.

Die Beamten wurden gegen 8 Uhr morgens zum Dortmunder Hauptbahnhof gerufen. Der Zugbegleiter eines FlixTrain-Zuges schilderte den Protest der vier Reisenden. Die Frauen wollten am Wochenende in der Hauptstadt an einer Demonstration teilnehmen, weigerten sich aber, im Zug einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Deshalb sollten sie von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Weil sie sich weigerten, den Zug zu verlassen, habe er die Bundespolizei informierten.

Dortmunder Hauptbahnhof: Platzverweise gegen vier Frauen

Zwei der vier Frauen trugen inzwischen laut Bundespolizei eine Maske, zeigten sich aber „erheblich unkooperativ“. Sie mussten schließlich aussteigen und ihre Identitäten zu Protokoll geben. Zwei Frauen (49 und 56 Jahre) kommen aus Viersen, eine aus Nettetal (55 Jahre) und eine aus Wegberg (61 Jahre). Gegen sie alle wurde ein Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof ausgesprochen.

Durch ihr Verhalten erhielt der FlixTrain eine Verspätung von mehr als 20 Minuten. Ob die Frauen für die Verspätung aufkommen müssen, muss das Unternehmen zivilrechtlich klären, heißt es von der Bundespolizei.