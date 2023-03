Gender Pay Gap: Protestzug durch die Dortmunder City geplant

Equal Pay Da: In Dortmund ist ein Protestmarsch geplant (Symbolfoto).

Dortmund. Frauen und Männer werden immer noch ungleich bezahlt - darauf macht der Equal Pay Day aufmerksam. Welche Aktionen in Dortmund geplant sind.

Auch noch 2023 werden Frauen und Männer ungleich bezahlt: Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland durchschnittlich noch immer 18 Prozent weniger pro Stunde als Männer - das . Auf diese Ungleichheit macht der "Equal Pay Day" aufmerksam. Auch in Dortmund sind einige Aktionen geplant.

Equal Pay Day in Dortmund: Aktionsbündnis lädt zu Protestmarsch

Um auf das Thema aufmerksam zu machen, ruft das Dortmunder Aktionsbündnis - das aus 30 Institutionen und Vereinen besteht - am Freitag (17. März) um 15 Uhr zu einem Protestmarsch durch die Dortmunder Innenstadt auf. Los geht's vom Friedensplatz über den Wall bis zum Dortmunder U. Begleitet wird der Marsch von der Samba Gruppe Atè.

Im Anschluss findet im U-Kino eine Podiumsdiskussion statt - neben Expertinnen zum Thema wird auch Oberbürgermeister Thomas Westphal dabei sein. Außerdem ist zum Thema "Wertsache Arbeit" geplant. Nach der Diskussion wird der Film "Keiner schiebt uns weg" gezeigt. Er zeigt, wie die Frauenbewegung Ende der 70er-Jahre den Weg in Richtung gleicher Bezahlung ebneten.

Equal Pay Day in Dortmund: Wie kann ich dabei sein?

Wer beim Equal Pay Day in Dortmund dabei sein will, muss nichts bezahlen - der Eintritt ist frei. Wer will, kann auch nur einzelne Programmpunkte besuchen, für die Diskussion und den Kinofilm ist aber eine vorherige Anmeldung nötig. Hier ist die Anmeldung zum Vortrag und der Diskussion möglich, hier geht es zur Anmeldung für den Kinofilm.

