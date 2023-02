Gewerkschaft ruft zu Streik bei Coca-Cola in Dortmund auf

Am Donnerstag findet ein Warnstreik von Coca-Cola-Mitarbeitenden in Dortmund statt (Archivfoto).

Dortmund. Die Gewerkschaft NGG fordert für Coca-Cola-Beschäftigte ein Lohnplus von 400 Euro pro Monat. Streikende aus ganz NRW werden in Dortmund erwartet.

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hat zu einem eintägigen Warnstreik für Coca-Cola-Beschäftigte aufgerufen. Am Donnerstag, 2. Januar, wird an fünf Standorten in NRW deshalb keine Cola produziert - in Köln, Dorsten, Herten, Mönchengladbach und Bielefeld. Als zentralen Kundgebungsort hat die NGG Dortmund ausgewählt, wie sie am Dienstag mitteilte. Sie fordert ein Lohnplus von 400 Euro pro Monat für die Beschäftigten.

Während die Getränkeproduktion stillsteht, wollen sich laut einer Pressemitteilung hunderte Coca-Cola-Angestellte von diesen fünf Standorten ab 10 Uhr im Freizeit-Zentrum West (FZW)zu einer Kundgebung treffen.

Demonstrationszug durch Dortunder Innenstadt geplant

Ab 12.30 Uhr ist zudem ein Demonstrationszug durch die Dortmunder Innenstadt geplant: Von der Ritterstraße über die Rheinische Straße und den Königswall in Richtung Westhellenweg - und dann wieder zurück zum FZW. Es soll deshalb auch zu Sperrungen in der City kommen. (red)

