"Haha, reingefallen!": Dortmunderin (15) beleidigt Feuerwehr

In der Dortmunder Nordstadt hat eine Jugendliche die Feuerwehr beleidigt. (Symbolbild)

Dortmund. Das fand die Polizei nicht besonders witzig: In der Dortmunder Nordstadt hat eine Jugendliche die Einsatzkräfte gerufen - aus Spaß.

Nicht witzig: Eine junge Frau hat am Mittwochvormittag den Notruf der Dortmunder Feuerwehr gewählt. In der Kesselstraße brenne Müll und Unrat, meldete sie.

Aber als die Feuerwehr am vermeintlichen Brandort in der Nordstadt ankam, waren weder Flammen noch Rauch zu sehen. Stattdessen kam eine lachende junge Frau (15) aus dem benachbarten Blücherpark auf die Einsatzkräfte zu und rief: "Haha, reingefallen, ihr ***! Ich rufe gleich noch ein paar Mal an, ihr ***!“

Jugendliche beleidigt Dortmunder Feuerwehr weiter - Festnahme

Mit weiteren Beleidigungen (Wörten und Handgesten) schlenderte die Jugendliche Richtung Martha-Gillessen-Straße davon. Die Feuerwehr schickte die Polizei hinterher. Ein Streifenwagen folgte ihr über Mallinckrodtstraße und Schützenstraße zurück zum Blücherpark.

Dort nahm die Polizei die junge Frau in Empfang. Wenig erstaunlich: Die Polizei fand die Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte genauso unlustig wie die Feuerwehr. Ebenso witzlos sei die Ankündigung weiterer Fake-Anrufe bei der 112, schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.

Die junge Frau musste mit auf die Wache. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Notrufmissbrauchs und Beleidigung ein.

