Haus in Dortmund nach Brand unbewohnbar: Zwei Verletzte

In der Cheruskerstrasse in Dortmund-Hörde hat es am Donnerstagmorgen, 23. November, in einem Keller gebrannt.

Dortmund. In Dortmund-Hörde hat es am Donnerstagmorgen in einem Keller gebrannt. Zwei Bewohner kamen ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt die Ursache.

In der Cheruskerstrasse in Dortmund-Hörde hat es am frühen Donnerstagmorgen einen Kellerbrand gegeben. Aufgrund des starken Rauchs mussten laut Feuerwehrbericht zwei Bewohner in ein Dortmunder Krankenhaus eingeliefert werden, sieben weitere Personen waren betroffen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits der komplette Hausflur des Wohnhauses stark verraucht. An zwei Fenstern machten sich Personen bemerkbar, deren Wohnung bereits verraucht waren. Die Einsatzkräfte retteten sie mit einer Drehleiter. Sechs weitere Personen führten sie mit sogenannten Fluchthauben aus dem Gebäude.

Haus nach Feuer in Dortmund unbewohnbar: Abgestellte Möbel brannten

Grund für den starken Rauch war ein Brand im Keller. Gebrannt hatten dort, nach Angaben der Feuerwehr, abgestellte Möbel. Die Feuerwehrleute bekämpften unter Atemschutz das Feuer und retteten die Bewohner. Warum es dort gebrannt hat, wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und wurde vom Energieversorger strom-, gas- und wasserlos geschaltet. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. Insgesamt waren circa 40 Einsatzkräfte beteiligt. (red)

