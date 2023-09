Ikea Dortmund: Alle Infos zu Restaurant und Öffnungszeiten

Die Ikea-Filiale in Dortmund ist eine von elf in NRW. (Symbolfoto)

Dortmund. Ikea Dortmund bietet mehr als Möbel und Lampen. Auch das skandinavische Restaurant, der Schwedenshop oder der Trödelmarkt locken viele Besucher.

Bei Ikea Dortmund gibt es mehr als Lampen, Wohnaccessoires und Möbel zum Selbstaufbauen.

Für viele sind auch das Ikea-Restaurant mit skandinavischen Gerichten und der Schwedenshop Anlässe für einen Besuch.

Auf dem Kundenparkplatz von Ikea Dortmund findet zudem monatlich ein Trödelmarkt statt.

Wir haben die wichtigsten Infos zur Ikea-Filiale in Dortmund zusammengefasst – inklusive Anfahrtswege und Öffnungszeiten.

Der Ikea-Markt in der Dortmunder Borussiastraße ist einer von vier Filialen im Ruhrgebiet. Neben Möbeln zum Selbstaufbauen, Lampen und Wohnaccessoires ist auch das Ikea-Restaurant ein guter Grund für viele, dem skandinavischen Einrichtungshaus einen Besuch abzustatten. Gut möglich, dass viele Dortmunderinnen und Dortmunder ausschließlich für eine Portion schwedischer Köttbullar vorbeischauen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Ikea-Filiale in Dortmund.

Die Ikea-Filiale in Dortmund bietet mehr als nur Möbel und Wohnaccessoires. (Symbolfoto) Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Wann hat Ikea Dortmund eröffnet?

Ikea hat bundesweit mittlerweile 54 Filialen – elf davon in NRW. Die Ikea-Filiale in Dortmund öffnete ihre Türen erstmals im Jahr 1999. Nach einem Umbau im Jahr 2007 verfügt der Standort heute über eine Verkaufsfläche von rund 30.000 Quadratmetern.

In welchem Stadtteil liegt Ikea Dortmund?

Die Ikea-Filiale in Dortmund liegt im Stadtteil Kley im Südwesten der Stadt. Genauer befindet sie sich an Borussiastraße 120 im Indu-Park Kley. Die günstige Lage in der Nähe der Autobahn A1 / A40 macht sie für Kundinnen und Kunden aus der gesamten Ruhrgebiet gut erreichbar.

Wie ist die Anfahrt zu Ikea Dortmund?

Mit dem Auto: Von der A40 / A1 aus in Richtung Bochum oder Dortmund, fährt man an der Ausfahrt 41, Dortmund-Kley, in Richtung Dortmund-Kley/Dortmund-Marten/Dortmund-Oespel. Bei Borussiastraße/L649 biegt man links ab.

Mit dem ÖPNV: Ikea Dortmund erreichen Kundinnen und Kunden entweder mit der Buslinie 440, (Haltestelle „Ikea“) oder mit der S-Bahn S1, Haltestelle „Dortmund-Kley“.

Bei Ikea Dortmund stehen mehr als 1400 Parkplätze zur Verfügung. (Symbolfoto) Foto: Oliver Berg/dpa

Wie kann man bei Ikea in Dortmund parken?

Bei Ikea Dortmund stehen mehr als 1400 Parkplätze zur Verfügung, darunter auch extra große Parkplätze für Fahrzeuge mit Anhänger.

Was gibt es bei Ikea Dortmund zu essen?

Ihren Möbeleinkauf kombinieren viele Kundinnen und Kunden mit einem Restaurantbesuch. Zu verhältnismäßig niedrigen Preisen bekommt man hier beispielsweise eine Portion der typisch schwedischen Köttbullar mit Kartoffelpüree oder Pommes.

Im Schwedenshop lassen sich darüber hinaus auch skandinavische Spezialitäten für zuhause besorgen. Unter anderem kann man hier Marabou-Vollmilchschokolade oder Elchwurst kaufen. Seinen Heißhunger kann man mit einem Hot-Dog stillen – der sich nach eigenen Wünschen mit Gurken, Zwiebeln und verschiedenen Soßen garnieren lässt.

Diese Gerichte stehen sonst noch bei Ikea Dortmund auf der Speisekarte:

Kycklingfilé (Hähnchenbrustfilet mit Gnocchi, Kürbiskernen und Kräuterbutter) für 8,95 Euro

Süßkartoffel-Gnocchi-Pfanne mit Kürbiskernen für 5,95 Euro

Köttbullar (Hackfleischbällchen): 7,95 Euro für 12 Bällchen oder 6,95 Euro für 8 Bällchen

Plantbullar (vegane Variante der Köttbullar aus Erbsen) für 5,95 Euro

Grönkas Bullar (Gemüsebällchen) für 4,95 Euro

Im Bistro gibt es Hotdog für zwei Euro, die Veggie-Variante kostet einen Euro.

Ein Softeis kostet 1,20 Euro, Erdbeersofteis kostet einen Euro.

Auf der Karte bei Ikea stehen auch Kindergerichte, die zwischen einen und vier Euro kosten.

Dazu kommen Kuchen und Desserts, Salate und eine Frühstücks-Auswahl. Hier gibt es eine Übersicht.

Bei Ikea Dortmund bekommt man zum verhältnismäßig niedrigen Preis beispielsweise eine Portion der typisch schwedischen Köttbullar. (Symbolfoto) Foto: Volker Hartmann/FUNKE Foto Services

Wann kann man bei Ikea Dortmund frühstücken?

Wer morgens früh das Möbelhaus besucht und erstmal frühstücken möchte, hat im Ikea-Restaurant dazu die Möglichkeit. Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr werden Croissants, Rührei und Omelett zubereitet. Das sind die Preise bei Ikea Dortmund:



Kinderfrühstück mit Milchbrötchen mit Butter, Konfitüre und kakaohaltigem Getränk kostet 1,50 Euro

Das Croissant-Frühstück mit Butter und Konfitüre kostet 1,50 Euro

Korvfrukost, ein Frühstück mit Salami, Rohschinken, Krustenbraten, Frischkäse und Brötchen, kostet 4,95 Euro

Ostfrukost ist ein Frühstücksangebot mit Käse für 3,95 Euro

Äggfrukost (Rührei mit Speck) kostet 3,95 Euro

Ein einzelnes Gekochtes Ei kostet einen Euro

Rührei gibt es für 2,50 Euro

Omelett gibt es für 1,95 Euro

Eine Laugenbrezel gibt es für 1,50 Euro

Smula (Joghurt mit Müsli und Himbeeren) kostet 1,50 Euro

Gibt es einen Trödelmarkt bei Ikea Dortmund?

Auf dem Kundenparkplatz von Ikea in Dortmund findet einmal im Monat sonntags von 11 bis 18 Uhr ein großer Trödelmarkt statt.

Auf dem Kundenparkplatz von Ikea Dortmund findet einmal im Monat und sonntags ein großer Trödelmarkt statt. (Symbolfoto) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Dürfen Hunde mit zu Ikea Dortmund?

Den Hund mit zum Ikea-Einkaufen nehmen – das geht bei Ikea leider nicht. Auch in Dortmund gibt es da keine Ausnahme. Haustiere dürfen nicht mit in das Einrichtungshaus. Ausgenommen sind Blinden- und Assistenzhunde.

Wann hat Ikea Dortmund geöffnet?

Einrichtungshaus:

Montag bis Donnerstag: 9.30 bis 19.30 Uhr

Freitag: 9.30 bis 20.30 Uhr

Samstag: 9 bis 20.30 Uhr

Restaurant:

Montag bis Donnerstag: 9.30 bis 19.30 Uhr

Freitag: 9.30 bis 20.30 Uhr

Samstag: 9 bis 20.30 Uhr

Småland (Kinderspielparadies):

Montag bis Freitag: 13 bis 20 Uhr

Samstag: 9 bis 20 Uhr

Bistro:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 9 bis 21 Uhr

Click & Collect:

Montag bis Donnerstag: 6 bis 20 Uhr

Freitag bis Samstag: 6 bis 21 Uhr

