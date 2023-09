Illegale Rennen auf dem Wall: Polizei zieht vier Autos ein

Dortmund. Porsche, Audi, BMW: In Dortmund hat die Polizei nach zwei illegalen Rennen vier Autos beschlagnahmt. Zwei Fahrer hatten keinen Führerschein.

Nach zwei illegalen Autorennen in der Innenstadt von Dortmund hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag vier Autos und zwei Führerscheine sichergestellt. Zuerst hatte eine Streife um kurz nach Mitternacht einen BMW, einen Audi und einen Porsche beobachtet, die nebeneinander an einer roten Ampel an der Einmündung Hoher Wall/Luisenstraße standen. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, fuhren die Fahrer mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeitin östliche Richtung auf dem Außenwall los. Das teilte die Polizei Dortmund am Dienstag mit.

80 km/h zu viel: Herner rast im Mercedes AMG durch Dortmund

"Nur ein kleines Rennen": Dortmunder Polizei stoppt zwei BMW

An der Kreuzung Hiltropwall/Hohe Straße beendete die Streife das Rennen und beschlagnahmte die Autos sowie einen Führerschein. Bei dem Vorfall waren Männer aus Bochum (21 Jahre), Oberhausen (26) und Essen (27) beteiligt. Zwei der Fahrerkonnten keinen Führerschein vorzeigen.

Zweites Autorennen in Dortmund: Zivilstreife stoppt Raser

Eine Zivilstreife stoppte rund 90 Minuten später an gleicher Stelle (Hoher Wall/Luisenstraße) einen Fahrer, der ebenfalls zu schnell unterwegs war, über eine rote Ampel fuhr und die Fahrspur mehrmals rücksichtslos wechselte. An der Kreuzung Königswall/Freistuhl stoppte die Polizei auch dieses Rennen. Der 21-jährige Dortmunder musste sein Auto und seinen Führerschein abgeben. Alle Beteiligten erwartet unter anderem eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen. (dpa)

Raser am Dortmunder Wall - Das könnte Sie interessieren:

Illegales Rennen in Dortmund? Frau und zwei Kinder verletzt

Autorennen auf Dortmunder Wall – Drei 20-Jährige verletzt

Luxus-Geländewagen rast mit Tempo 100 über Dortmunder Wall

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund