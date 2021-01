Am Montag um kurz nach Mitternacht kam es in Dortmund zu einem weiteren Zwischenfall mit Bezug zu illegalen Autorennen (Symbolbild).

Autorennen Illegales Rennen in Dortmund - Polizist springt zur Seite

Dortmund. Zwei Raser lieferten sich in der Nacht ein Rennen in Dortmund. Ein Polizist, der zu Fuß unterwegs war, rettete sich mit einem Sprung zur Seite.

Da half nur der beherzte Sprung zur Seite: Ein Dortmunder Beamter ist nach Polizeiangaben am Montag kurz nach Mitternacht zwei Autos entkommen, die während eines illegalen Rennens frontal auf ihn zurasten. Er blieb unverletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Ordnungshüter privat zu Fuß auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Rheinischen Straße unterwegs, als die Autos mit hohem Tempo auf ihn zukamen. Einer der Fahrer habe voll gebremst, um den Polizisten nicht zu erfassen - dennoch habe er sich mit dem Sprung in Sicherheit bringen müssen.

Polizei stoppt 19-jährigen Dortmunder

Beide Raser seien geflüchtet. Den Fahrer mit der Vollbremsung, ein 19-Jähriger Dortmunder in einem Ford aus Hamm, konnte die Polizei wenig später stoppen. Sie stellte den Führerschein und zwei Mobiltelefone sicher. Sein Kontrahent entkam zunächst unerkannt, die Polizei ermittelt. (dpa/red)

