Juicy Beats 2023: Alle Infos zu Termin, Line-Up und Tickets

Die Vorfreude auf die Festival-Saison steigt: Auch 2023 steigt wieder das Juicy Beats Festival in Dortmund.

Doch was kosten die Juicy Beats-Tickets? Und wer steht dort auf der Bühne?

Juicy Beats 2023: Das müssen Besucher jetzt wissen.

Noch sind es ein paar Monate hin bis das Juicy Beats-Festival 2023 wieder im Dortmunder Westfalenpark startet. Doch die Vorfreude wächst, viele Künstler haben bereits ihre Zusage gegeben. Wer steht auf der Bühne? Was kosten die Tickets? Und wo können Besucher am besten parken? Wir haben die wichtigsten Informationen rund um das Juicy Beats 2023 gesammelt.

Juicy Beats 2023: Wann findet das Festival statt?

Zwei Tage lang kann im Juli im Westfalenpark gefeiert werden: Das Juicy Beats findet in diesem Jahr am 28. Juli (Freitag) und am 29. Juli (Samstag) statt. Das Gelände öffnet am Freitag um 14 Uhr und am Samstag um 12 Uhr.

Juicy Beats 2023: Welche Bands und Künstler stehen an den beiden Tagen auf der Bühne?

Freitag: Schon das Line-Up am Freitag wartet mit Highlights auf. So stehen unter anderem Kraftklub auf der Bühne, die 2022 ihr Album "Kargo" veröffentlicht haben. Außerdem wird Nina Chuba auftreten - sie lieferte mit "Wildberry Lillet" einen der größten Sommerhits des letzten Jahres. Außerdem auf der Bühne stehen am Freitag:

Montez

Drunken Masters

01099

Pascow

Megaloh

Team Scheisse

Walking on Rivers

Eli Preiss

Samstag: Auch am Samstag stehen viele gefeierte Künstler auf der Juicy-Beats-Bühne: Headliner ist zum Beispiel die Kult-Band SDP. Auch Rapperin Badmómzjay gibt sich im Westfalenpark die Ehre. Auch mit dabei sind:

Provinz

Meute

Lari Luke

Blond

Ski Aggu

Lugatti & 9ine

Edo Saiya

Mal Élevé

Beauty & The Beats

Bierbabes

Dekker

Philine Sonny

Blumengarten

Hier geht es zur Übersicht zu allen Künstlern auf dem Juicy Beats 2023.

Juicy Beats 2023: Was kosten die Tickets? Und wo bekomme ich die?

Es gibt verschiedene Ticket-Optionen beim Juicy Beats 2023:

Festivalticket für 2 Tage: 127 Euro (zuzüglich Gebühren)

Tagestickets (jeweils Freitag und Samstag): 70 Euro

Zu kaufen gibt es die Tickets für das Juicy Beats im eigenen Online-Shop. Alle Infos zu den Ticketpreisen gibt es hier. Eine Tageskasse wird es nur geben, wenn das Festival im Vorfeld nicht ausverkauft ist.

Wann öffnet der Campingplatz beim Juicy Beats 2023?

Auch in diesem Jahr darf wieder in der Nähe des Festival-Geländes gecampt werden. Der Campingplatz öffnet von Donnerstag (27. Juli) 15 Uhr bis Sonntag (30. Juli) 15 Uhr. Der Platz liegt rund drei Minuten Fußweg vom Festivalgelände entfernt. Wer auf den Pflastersteinen nicht ohne eine Luftmatratze campen will, kann diese vor Ort kaufen.

Einlasszeiten des Campingplatzes / Kassenöffnungszeiten:

Donnerstag (27.07.23) von 15 - 21 Uhr

Freitag, (28.07.23) von 10 - 21 Uhr

Samstag, (29.07.23) von 10 - 21 Uhr

Alle weiteren Informationen zum Camping gibt es hier.

Juicy Beats 2023: Was kostet das Camping?

Das Ticket für das Camping kostet 60 Euro (inkl. 10 Euro Müllpfand) und gilt für zwei Personen mit einem Zelt (max. 3x4 Meter). Es gibt auch ein 2+1 Campingticket und ist gültig für drei Personen mit einem Zelt (max. 3x4 Meter).

Anreise zum Juicy Beats: Wie komme ich zum Festivalgelände?

Es gibt verschiedene Wege, um das Juicy-Beats-Gelände zu erreichen.

Mit dem ÖPNV: Die U45 (Richtung Westfalenhallen) und die U49 (Hacheney) fahren zum Festivalgelände (Haltestelle Westfalenpark). Der Veranstalter informiert, dass der Dortmunder Verkehrsbetrieb DSW21 am Wochenende seine Kapazitäten erhöht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fährt eine Linie bis frühmorgens im 10-Minuten-Takt.

Die U45 (Richtung Westfalenhallen) und die U49 (Hacheney) fahren zum Festivalgelände (Haltestelle Westfalenpark). Der Veranstalter informiert, dass der Dortmunder Verkehrsbetrieb DSW21 am Wochenende seine Kapazitäten erhöht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fährt eine Linie bis frühmorgens im 10-Minuten-Takt. Mit dem Auto: Per Auto ist das Festivalgelände über die B1 zu erreichen. Rund um den Westfalenpark gibt es einige Parkplätze. Parktickets für die Plätze E3 und F2 können vor Ort gekauft werden, informiert der Veranstalter.

Juicy Beats: Was bietet das Festivalgelände in diesem Jahr?

Neben den verschiedenen Bühnen bieten die Veranstalter diverse Stände zur Verpflegung an. Zudem gibt es eine Kreativ Meile, auf der unter anderem Schmuck, Gemälde oder Klamotten angeboten werden. Wer sich vorab einen Überblick verschaffen möchte: Hier geht es zum Lageplan.

