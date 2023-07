Überraschung beim "Juicy Beats": SDP bringen die 257ers mit

Dortmund. Mit Feuerwerk und Juxraketen ist das „Juicy Beats“ in Dortmund zu Ende gegangen. Nach Regen und Regenbogen fliegt Strandspielzeug ins Publikum.

Die Miene heiter, der Himmel wolkig: Ganz ohne Wetterkapriolen klappt der zweite Festival-Tag von „Juicy Beats“ in Dortmund dann doch nicht. Zwar müssen sich Fans am Samstag im Westfalenpark häufiger als gewünscht eilig die Regen-Ponchos überstreifen. Doch größere Show-Unterbrechungen bleiben aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten die Veranstalter das Festivalgelände zur späten Stunde bei den DJ-Partys nach einer Unwetterwarnung noch vorzeitig geräumt. Am Samstag spült der zwischenzeitliche Regen dagegen kaum Fans aufs trockene Sofa. Schon am ersten Festival-Tag feierten 22.000 Fans vor knapp 30 Live-Bühnen und Floors. Am Samstag sind es kaum weniger. Das macht zusammen deutlich mehr als 40.000 Fans.

Juicy Beats 2023: SDP bringen Gummi-Enten und Feuerwerk mit

Man kann den Bühnen-Besetzungen zur Grünanlagen-Fete auch wirklich nicht vorwerfen, an heiteren Einlagen zur Belustigung der Festival-Fans gespart zu haben. Den Vogel schießen dabei die Spaß-Pop-Männer von SDP ab, die zum Finale auf der Hauptbühne nicht nur flotte Feuerwerk-Funken in den Himmel befördern, sondern sich den schwächelnden Sommer selbst zurecht legen.

Überdimensionale Strandbälle und eine mitgebrachte Plastik-Riesenente balancieren plötzlich auf einem Meer von Fan-Händen. „Wir wollen die Sachen gleich ganz da oben sehen“, gibt das musikalische Duo die Richtung auf der mit vielen Klatschern bestückten Wiese vor. Die Musikerfinger deuten mit Weitblick bis in die letzte Fan-Reihe. Das kommt an. Headliner mit Köpfchen.

Damit die Entzückung im Westfalenpark komplett ist, wird bei einem beinah beiläufig schmeichelnden „Nur der BVB“ noch die Fußballkarte ausgespielt. So verschafft man sich echte Freunde. Zumindest hier.

SDP bringen Überraschungsgäste nach Dortmund mit – die 257ers

Allein sind die Berliner wirklich ungern. Und so laden sich Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin einfach Gäste auf die Bühne ein. Schon beim zweiten Song gab's eine große Überraschung fürs Publikum: Die 257ers schauten vorbei! Gemeinsam mit den Berlinern performten die Jungs aus Essen "Scheiße baut sich nicht von allein" und verschwanden dann wieder im Backstage. Bei „Fieber“ ist dann Montez (ohnehin im Festival-Line-Up) dabei.

Nach Regen und Regenbogen ist die Westfalenpark-Wiese dann auch endgültig hinüber. „Ich habe neue weiße Nike-Schuhe und Lust, sie bei euch da unten zu versauen“, sagt Vincent Stein in Matsch-Laune. Schon wird das Konzert im Schlamm fortgesetzt. Manchmal muss man eben ein gutes schlechtes Vorbild sein.

Juicy Beats 2023: Lari Luke legt beschwingt zum Regentanz auf

Ordentlich was zu sagen hat zuvor schon Rapperin Badmómzjay, die sich mit bunter wie löchriger Häkelware umhüllt und mit „Sterne unterm Dach“ und „Ohne dich“ selbst finstere Skeptiker des Deutsch-Raps überzeugt. Ihre helle Freude zeigt auch Larissa Rieß alias Lari Luke. Spaß macht die Musikerin, Komikerin und TV-Moderatorin sonst unter anderem beim „Neo Magazin Royale“.

Beim Juicy Beats gehört die Leidenschaft der Heidelbergerin aber ganz dem Plattenteller. „Schön, dass ihr alle da seid. Ich dachte schon, es kommt keiner“, sagt die 35-Jährige im strömenden Regen. Bei schlaksigen Elektro-Beats trocknen Klamotten bekanntlich schneller. Regentanz deluxe.

Juicy Beats 2023: Selfies in Telefonzelle und vor Festival-Schriftzug

Die Fans nutzen unterdessen eine nahe Selfie-Telefonzelle, um den Moment festzuhalten. Oder sie lassen sich vor dem üppigen Juicy-Beats-Schriftzug in Hollywood-Größe ablichten. Bierpreise von 6 Euro für den halben Liter hat man bei Konzerten und Festivals zwar schon schröpfender erlebt. Trockengelegte Geldbörsen wird der Kurs trotzdem nicht wiederbelebt haben. Dafür kommen die Zapfstationen mit Gratis-Leitungswasser gewohnt gut an.

Wie geht’s weiter? Mit Freitag, 26. Juli 2024, und Samstag, 27. Juli 2024, stehen die Festival-Termine für die nächste Ausgabe von Juicy Beats in Dortmund schon fest. Organisation und Line-Up-Planung laufen schon.

