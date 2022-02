Drogenversteck "Lecker Döner" in Dortmunder Park war getarntes Drogenpaket

Dortmund. Die Dortmunder Polizei hat in einem Park in der Nordstadt ein Drogenversteck gefunden. Mit von der Partie: eine Socke und ein Klumpen Alufolie.

"Dieser Döner hätte nun wirklich nicht geschmeckt", schreibt die Dortmunder Polizei, nachdem sie bei einer Kontrolle im Keuningpark Drogenverstecke entdeckt hat.

Der kleine Nordstadt-Park an Nordbad und Keuninghaus gehört schon lange zu den Lieblingsplätzen der Dortmunder Drogenszene. Deshalb kontrolliert die Polizei hier regelmäßig – so auch wieder am Wochenende.

Dabei hätten die Beamtinnen und Beamten nicht nur mehrere Personen kontrolliert, sondern auch nach „Drogenbunkern“ gesucht, heißt es weiter. Und sie wurden trotz guter Tarnung fündig:

In einer scheinbar achtlos weggeworfenen Socke , die in einem Erdloch lag, steckte ein Dutzend Marihuana-Tütchen .

, die in einem Erdloch lag, steckte ein Dutzend . In einem weiteren Erdloch lag ein Klumpen Alufolie in Döner-Form – allerdings nicht "mit alles und scharfer Soße", sondern mit 80 weitere Marihuana-Tütchen und etwas Kokain.

Alles, berichtet die Polizei, habe offenbar für den nächsten Drogenverkauf bereit gelegen. Aber den konnten die Beamten durch ihren Einsatz verhindern. Die schlechte Nachricht: Wem die Drogen gehören ist bisher unklar.

