Für viele Menschen in Dortmund spielen Online-Lieferdienste wie Picnic, Flaschenpost und Co. bereits eine feste Rolle im Alltag. (Archivfoto)

Online-Einkauf Flink, Picnic und Co.: Sieben Online-Supermärkte in Dortmund

Dortmund. Den Supermarkt-Einkauf per Handy vom Sofa aus erledigen? Für viele ist das längst Alltag. Unsere Übersicht über Online-Lieferdienste in Dortmund.

Stressiger Arbeitstag und der Kühlschrank ist leer? Dann nochmal aufraffen und zum Supermarkt gehen? Zum Glück lässt sich der Einkauf mittlerweile auch ganz einfach per Handy vom Sofa aus erledigen. Für viele Menschen in Dortmund spielen Online-Lieferdienste wie Picnic, Flaschenpost und Co. bereits eine feste Rolle im Alltag. Wir haben eine Übersicht.

Flaschenpost

Das ehemalige Startup aus Münster, das zu Dr. Oetker gehört, gibt es auch in Dortmund. Anders, als man vom Namen her denken mag, kann man bei Flaschenpost nicht nur Getränke, sondern auch Lebensmittel zu sich nach Hause bestellen. Der Mindestbestellwert bei Flaschenpost liegt bei 29 Euro. Die Liefergebühr beträgt 3,90 Euro. Kostenlose Lieferung gibt es ab einem Warenwert von 59 Euro.

Lieferzeiten: Montags bis samstags, 9 bis 21 Uhr

Flink

Flink liefert bereits in über 100 Städten Supermarkt-Produkte mit dem Fahrrad. Auch in Dortmund lassen sich Lebensmittel so einfach online bestellen. Der Mindestbestellwert bei Flink liegt bei 20 Euro, die Liefergebühr bei 3,99 Euro.

Lieferzeiten: Montags bis donnerstags, 8 bis 23 Uhr, freitags und samstags 8 bis 0 Uhr

Picnic

Neben Marken-Lebensmitteln und Artikeln der Hausmarke gibt es bei Picnic auch Drogerieartikeln im Sortiment. Mit der Picnic-App lässt sich der gesamte Wocheneinkauf unkompliziert erledigen. Seinen Einkauf kann man dann per GPS auf der App verfolgen. Eine Bestellung über den Computer ist nicht möglich. Der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro. Eine Liefergbühr gibt es bei Picnic nicht.

Lieferzeiten: Täglich, 11 bis 21 Uhr

Rewe-Lieferservice

Eine weitere Möglichkeit für den Online-Einkauf bietet der Rewe-Lieferservice. Sollte ein einzelnes Produkt nicht so frisch sein, wie man es erwartet, nimmt die Lieferfahrerin oder der Lieferfahrer es laut Rewe-Website direkt wieder mit. Der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro. Die Liefergebühr variiert zwischen 0 und 4,90 Euro. Diese richtet sich nach Warenkorbwert, Lieferzeit und Postleitzahl. Wenn man einen höheren Warenkorbwert erreicht, kann sich die Liefergebühr verringern.

Lieferzeit: Montags bis samstags, 7 bis 22 Uhr

