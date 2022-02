Mann besucht Dortmunder Wache – und dreht grundlos durch

Dortmund. Ein Mann ist bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund durchgedreht: Er brüllte die Beamten an, beleidigte sie, schlug um sich und spuckte.

Das Verhalten blieb der Bundespolizei in Dortmund schleierhaft: Am Montag kam ein Mann (37) in die Wache der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof: Warum? Das verriet er den Polizisten auch auf direktes Fragen nicht. Aber plötzlich drehte der Mann auf: Er brüllte einen Bundespolizisten an und schlug heftig gegen den Tresen.

Die Einsatzkräfte baten den Mann (einen chinesischen Staatsbürger aus Lünen) die Wache zu verlassen. Das tat er aber nicht. Stattdessen beleidigte er die Bundespolizisten weiter: Unter anderem brüllte er mehrfach, wie sehr er die Polizei hasse. Zudem spuckte er gegen die Eingangstür.

Daraufhin überprüften die Polizisten seine Identität und nahmen Kontakt mit der Ausländerbehörde auf. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen Beleidigung ein.

