Mann in Dortmund erstochen - 5000 Euro Belohnung

Dortmund/Marl. Nach dem gewaltsamen Tod eines 27-Jährigen in Dortmund sitzt ein 30-Jähriger in U-Haft. Mitttäter in Dortmund und Marl vermutet. Zeugen gesucht.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 27-Jährigen in einer Wohnung in Dortmund sucht die Polizei Zeugen, die bei der Identifizierung mehrerer unbekannter mutmaßlicher Mittäter helfen können. Zeugen würden in Dortmund und in Marl gesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

"In Dortmund bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um das betroffene Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße", heißt es am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. "In Marl geht es um Beobachtungen im Bereich Julie-Kolb- und Maria-Jacobi-Straße und Umgebung sowie auf den Wegen in Richtung Dortmund-Oestrich."

27-Jähriger in Dortmund erstochen: 5000 Euro Belohnung

Der Mann war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am 9. April frühmorgens in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße in Dortmund-Oestrich von drei maskierten Männern überfallen worden. Einer von ihnen soll den 27-Jährigen dann mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der 27-Jährige war bei seiner Schwester und seinem Schwager zu Besuch.

Ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger aus Marl wurde bereits festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Bei ihm handelt es sich demnach um den neuen Lebensgefährten der getrennt lebenden Ehefrau des Opfers. Gesucht werden nun die noch unbekannten mutmaßlichen Mittäter. Die Polizei setzte eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Verdächtigen führen.

Sachdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen waren drei maskierte Täter gewaltsam gegen 3.10 Uhr in die Wohnung eingedrungen. Einer der drei Täter stach anschließend mit einem Messer auf das Opfer ein. Der Überfallene habe noch versucht, die Tür zuzuhalten, sei aber überwältigt worden und dann bei dem Angriff zu Tode gekommen, berichtete Staatsanwalt Henner Kruse. Familienangehörige hätten über den Notruf die Polizei alarmiert.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

