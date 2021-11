Feuerwehreinsatz Medizinischer Notfall in Dortmund: Holzkohlegrill in Wohnung

Dortmund. Die Feuerwehr Dortmund ist zu einem medizinischen Notfall ausgerückt: Drei Menschen hatten einen brennenden Holzkohlegrill in ihrer Wohnung.

Medizinischer Notfall an der Gronaustraße in Dortmund: Drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebraucht. Ein brennender Holzkohlegrill in der Wohnung hatte für eine höhere Kohlenmonoxid-Belastung gesorgt hatte.

Notfall in Dortmund: Personen ins Treppenhaus gebracht

"Als die Besatzung im Treppenraum in Höhe der Wohnung im zweiten Obergeschoss eintraf, löste der Kohlenmonoxidwarnmelder der Rettunsgdienstbesatzung aus", teilt die Feuerwehr Dortmund per Pressemitteilung mit. Die betroffenen Personen seien aus der Wohnung in den Treppenraum gebracht worden.

Die Ursache für den Einsatz: ein brennender Holzkohlegrill in der Wohnung. "Dieser wurde umgehend ins Freie gebracht und abgelöscht", schreibt die Feuerwehr. Die drei Bewohner der Wohnung mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. (ck)

