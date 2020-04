Corona-Krise: Rasen und Posen zum Zeitvertreib

Dortmund/Essen/Duisburg. Freizeitaktivitäten sind in der Corona-Krise Mangelware, das Wetter ist gut. Also mit dem Auto rasen oder posen? Die Szenen erhalten Zulauf.

Viele Freizeitaktivitäten müssen durch den Ausbruch des Coronavirus ausfallen. Also mit dem Auto durch die Innenstadt Rasen oder mit durchdrehenden Reifen und aufheulendem Motor Posen? Einige Städte verzeichnen einen Zulauf in der Szene.

Raser und Poser bereiten Polizei Dortmund schon lange Sorgen

86, 94 und 96 km/h – „keine Geschwindigkeiten, die innerstädtisch auf dem Wall erlaubt sind“, schreibt die Dortmunder Polizei in einer Pressemitteilung. Bei der Raser- und Poser-Szene der Region ist der Wall – auf dem Tempo 50 gilt – immer wieder ein beliebtes Ziel. „Es ist eine Gruppe, die uns schon lange Sorgen bereitet“, sagt Nina Kupferschmidt, Sprecherin der Polizei Dortmund. Und in Zeiten von Corona? In Zeiten, in denen weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist? In Zeiten, in denen durch die Ausgangsbeschränkungen und durch das Kontaktverbot andere Aktivitäten in der Freizeit ausfallen müssen?

„Wir können vorsichtig sagen, dass sie sich einen Ersatzzeitvertreib suchen“, erklärt Nina Kupferschmidt. „Man kann den Schluss ziehen, dass es durch Corona mehr wird.“ Seit Mitte März hat die Dortmunder Polizei sieben illegale Autorennen festgestellt. Eine Zahl, die sich laut der Sprecherin aber schwer vergleichen lasse. Denn die Szene reagiert auf die örtlichen Begebenheiten, wird am Wall zum Beispiel gebaut, weichen die Fahrer aus. Zum Beispiel nach Phönix West ­­- ein Neubau- und Industriegebiet in Dortmund Hörde. Auch dort wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt baulichen Maßnahmen ergriffen, um Rennen zu verhindern.

Polizei lässt auch in Corona-Zeiten „nicht locker“

So wie auch auf dem Wall: An einer Stelle wurde die Straße von drei Spuren auf eine Spur verengt. Durchgeführt wurde die Maßnahme am 30. März. An einem Wochenende davor waren laut Meldung der Polizei bis zu 150 Autos auf dem Wall versammelt, die zum größten Teil der Szene zuzuordnen waren.

Mittlerweile hat die Verengung „zu einem Rückgang der Beschwerden geführt“, erklärt Kupferschmidt. Trotzdem sei die Polizei in Dortmund weiter unterwegs. „Auch in Corona-Zeiten lassen wir nicht locker“, erklärt sie.

Das letzte illegale Straßenrennen in Duisburg hat die Polizei am 14. März registriert. „Seit Corona haben wir kein illegales Rennen mehr verzeichnen können“, sagt Polizeisprecher Jonas Tepe. Sechs Rennen waren es bislang im Jahr 2020. Im Vorjahr waren es 26 Rennen. Durchdrehende Reifen und aufheulende Motoren gibt es in Duisburg dagegen häufiger.

„Poser-Szene bekommt Zulauf“

„Wir stellen aber fest, dass die Poser-Szenen einen Zulauf bekommt“, erklärt Tepe. „Es mangelt an Freizeitaktivitäten.“ Und so kontrollierten die Duisburger Beamten am vergangenen Freitag im großen Stil im Bereich L1/Duisburger Straße. Zusammen mit Kräften der Hundertschaft stellten sie sieben Ordnungswidrigkeiten fest und verhängten acht Verwarngelder. Ein Fahrer war mit 109 km/h in einer 50er-Zone unterwegs.

Die Poser-Szene ist auch den Beamten in Essen ein Begriff. Dass sie auch hier einen Zulauf erhält, „können wir bestätigen“, sagt Polizeisprecherin Judith Herold. „Allerdings wird die Szene im Sommer generell ein bisschen größer“, erklärt sie. Und so könne der Zulauf auf mit dem schönen Wetter in den vergangenen Wochen zusammenhängen.

Essen: Großer Einsatz gegen die Poser-Szene Mitte April

Mit einem großen Einsatz am 17. und 18. April wollte die Essener Polizei die Szene ausbremsen. Vor allem am Freitag kontrollierten die Beamten rund um den Niederfeldsee und den Ehrenzeller Platz im Stadtteil Altendorf viele Fahrzeuge bis nach Mitternacht. Neben der Poser-Szene standen Verstöße gegen die Corona-Verordnung im Mittelpunkt. Am Samstag waren es weniger Kontrollen. Es regnete, weniger Auto-Poser waren unterwegs.

In Essen lief am 17. und 18. April ein größerer Einsatz, auch gegen die Poser-Szene. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Auffällig in Essen ist allerdings auch: „Wir verzeichnen durchaus, dass die Leute schneller unterwegs sind als sonst“, sagt Herold. Das sei nicht nur der Eindruck der Beamten. „Wir erhalten auch viele Beschwerden“, sagt Herold. Die Polizei habe darauf reagiert und die Geschwindigkeitskontrollen erhöht. „Wir sind im Prinzip jeden Tag unterwegs“, erklärt Herold.

Rückgang der Unfälle

So unter anderem auch an der Wuppertaler Straße, der Bottroper Straße oder der Friedrich-Ebert-Straße. Straßen, auf denen meist das Tempo 50 gilt. Aber auch Straßen, die bei wenig Verkehr zum schneller fahren verleiten könnten.

Doch nicht nur auf Raser oder Poser hat die Corona-Krise einen Einfluss: „Wir verzeichnen einen leichten Rückgang der Unfälle“, erklärt Duisburgs Polizeisprecher Jonas Tepe. Die Polizei Gelsenkirchen und Bochum verzeichnen keinen Anstieg illegaler Autorennen. Die Beamten aus Oberhausen berichten von einem Rennen seit Mitte März.