Neue Rangliste: Dortmund ist die viertgrünste Stadt der Welt

Dortmund Zwei Drittel der Stadtfläche sind grün, darauf ist Dortmund stolz. Nun sagt ein neues Ranking: Kein Ort in Deutschland ist noch grüner.

Grau ist Geschichte und Dortmund längst grün. Zwei Drittel des Stadtgebiets bestehen aus Parks und Bäumen, nun sieht ein neues Ranking die Metropole ganz vorn: Dortmund, sagt die Analyse, sei die grünste Stadt in Deutschlands - und die viertgrünste der Welt.

Ältere werden sich erinnern: In den 70er- und 80er-Jahren spazierte Dortmund auf der "49-Prozent-Wanderung". Ein grüner Beweis und dazu Werbung, dass die Industrie auf dem Rückzug war. Seither sind die Grünflächen der Stadt im doppelten Wortsinn gewachsen. 63,3 Prozent Grün weist das Vermessungs- und Katasteramt aus.

Nur drei Städte sind noch grüner

Nun kommt eine neue Analyse, der sogenannte "Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI) zu dem Schluss, dass Dortmund sogar die grünste Stadt in Deutschland ist - und nach Charlotte (USA), Durban (Südafrika) und Vilnius (Litauen) die viertgrünste Stadt der Welt. Wissenschaftler des niederländisch-amerikanischen Start-ups "Overstory" haben dafür Satellitenbilder von 155 Städten aus

60 Ländern ausgewertet.

Dabei maßen sie nicht nur die Art der Grünfläche, also den Unterschied etwa zwischen Bäumen und Wiese, sondern auch ihre Qualität, das heißt einzelne Baumarten und deren Gesundheit. Betrachtet wurden, das teilt die Stadt Dortmund mit, ausschließlich urbane Gebiete, also Bereiche, in denen auch Menschen wohnen und arbeiten. Die Wälder in den südlichen Stadtteilen im Übergang ins Sauerland zum Beispiel seien dadurch gar nicht in die Berechnungen eingeflossen. Umgekehrt gelte aber die B 1 zwischen Wittekindstraße und Hauptfriedhof als Grünfläche: Sie ist eine dichtbewachsene Allee alter Platanen auf einem breiten Grünstreifen.

Oberbürgermeister: Unsere Grünanteile sind Weltklasse

Zwar gibt es immer wieder Grün-Rankings aus unterschiedlichen Quellen, die immer anders rechnen. Weit vorn liegt Dortmund dabei jedoch immer. In diesem Fall steckt hinter der Untersuchung der schwedische Konzern Husqvarna, der Maschinen und Geräte für Grünflächen anbietet. In Dortmund also wittert das Unternehmen einen Markt. Der Stadt ist das bewusst, es komme, so ein Sprecher, "immer

darauf an, was man zählt und wie man es auswertet".

Trotzdem freut man sich über das Ergebnis: „Die Dortmunder Grünanteile sind jetzt schon Weltklasse", sagt Oberbürgermeister Thomas Westphal. "Das möchten wir weiter ausbauen." Noch mehr Stadtbäume als die jetzt schon 150.000 soll es geben, noch mehr Parks. Schon jetzt, rechnet Heiko Just als stellvertretender Leiter des Grünflächenamtes vor, habe Dortmund mehr als 500 Hektar Grünanlagen.

Der Hauptfriedhof ist die größte Grünfläche in Dortmund

Dazu zählen der Fredenbaumpark mit 80 Hektar, der Westfalenpark mit 70 Hektar - beide unter den größten innerstädtischen Parkanlagen Deutschlands - und der Hauptfriedhof als größte zusammenhängende Grünfläche der Stadt mit 120 Hektar. Zudem zählt Dortmund 35 Natur- und 48 Landschaftsschutzgebiete.

Die Internationale Gartenausstellung IGA 2027, so OB Westphal, sei für ihn "ein festes Datum für diese Entwicklung". Doch schon mit dem neuen Landschaftsplan habe Dortmund 2020 dafür gesorgt, dass mehr Natur unter Schutz gestellt sind: Das betrifft 41,18 Prozent des Stadtgebietes. Zudem wird das Grün bei Projekten am Bahnhof, auf dem ehemaligen Gelände der Westfalenhütte oder am Hafen mitgedacht.

https://hugsi.green/ranking/?All

https://hugsi.green/city/?Dortmund