Palästina-Demos in Dortmund und Duisburg – mehrere Verstöße

2500 Menschen sind am Samstag in Dortmund für eine pro-palästinensische Demo auf die Straße gegangen. Treffpunkt war vor dem Hbf (im Bild).

Krieg in Nahost

Dortmund/Duisburg. Knapp 3000 Menschen sind am Samstag in Dortmund bei zwei Pro-Palästina-Demos auf die Straße gegangen. In Duisburg waren es 450 Teilnehmende.

Bei einer pro-palästinensischen Demonstration sind in Dortmund am Samstag 2500 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Damit wurden die Erwartungen der Palästinensischen Gemeinde Dortmund weit übertroffen: Sie hatte nur mit 750 bis 1000 Teilnehmenden gerechnet.

Laut Polizei gab es mehrere Verstöße gegen die Auflagen der Behörden. So wurden Transparente sichergestellt oder mussten eingerollt werden, die zu Hass und Gewalt gegen Israel hätten animieren können, wie es hieß. Gewaltdelikte gab es nicht.

An einer zweiten Protestversammlung für Palästina in Dortmund nahmen auf dem Platz von Buffalo rund 320 Menschen teil.

Palästina-Demo auch Duisburg – Mehrere Anzeigen

Auch in Duisburg sind am Nachmittag israelfeindliche Plakate und Transparente gezeigt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfüllen sie aus Sicht der Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht einer Straftat. Deshalb wurden sie sichergestellt und drei Strafanzeigen geschrieben. Bei dem Aufzug durch die Innenstadt von Duisburg,an dem in der Spitze rund 450 Demonstranten teilnahmen, gab es zudem vereinzelt Identitätsfeststellungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatten sich rund 10 Teilnehmer einer pro-israelischen Gegendemonstration auf dem Bahnhofsvorplatz versammelt. Zusammenstöße gab es dabei nicht.

Demos auch in Hamm und Lüdenscheid

In Hamm haben rund 180 Menschen am Samstag unter dem Motto „Frieden für alle Beteiligten! Im Krieg verlieren immer beide Seiten!“ demonstriert. Die Versammlung verlief laut Polizei friedlich und ohne Störungen.

In Lüdenscheid gingen rund 120 Personen auf die Straße. Am Bahnhof trafen sie sich zu einer Demo unter dem Motto „Freiheit für Palästina“ und marschierten zum Sternplatz. Zwei Frauen zeigten ein Schild mit strafrechtlich relevantem Inhalt – die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung ein. Ansonsten lief die Veranstaltung friedlich.

