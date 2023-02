Polizei Dortmund findet mutmaßliche Hehlerware in Kiosk

Dortmund. Bei Polizeikontrollen in Dortmund fanden Beamte große Mengen mutmaßlichen Diebesguts in einem Kiosk - teilweise noch mit Diebstahlssicherung.

Bei Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt, mit Schwerpunkt am Dietrich-Keuning-Park, fiel den Beamten am Dienstagabend ein verdächtiges Auto auf. Laut Polizeibericht war dessen französisches Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Im Auto befanden sich mehrere Männer aus Georgien. Weitere Ermittlungen der Polizei führten zu einem Kiosk. Hier konnten die Beamten eine große Menge augenscheinliches Diebesgut auffinden. Teilweise befand sich an der Ware noch die Diebstahlssicherung.

Das mutmaßliche Diebesgut stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen, insbesondere inwieweit das betroffene Kiosk das mögliche Diebesgut verkauft, dauern an. (red)

