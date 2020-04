Polizei Dortmund nimmt Bande Geldautomaten-Knacker fest

„Sehr brachial“ sollen sie bei ihren Einbrüchen in Banken und Sparkassen vorgegangen sein, allein der Sachschaden liegt bei rund einer halben Million Euro: Bei einer großangelegten Razzia am Donnerstagmorgen haben Spezialeinsatzkräfte unter Führung der Dortmunder Polizei sieben Männer festgenommen.

Sie sollen zahlreiche Geldautomaten in dutzenden Banken und Sparkassen aufgebrochen haben – zuletzt vergangene Nacht in Iserlohn. „Dabei ermitteln wir auch wegen zahlreicher Versuche, bei denen der Automat zwar nicht geknackt werden konnte, der Sachschaden in den Banken aber groß ist“, so der Dortmunder Staatsanwalt Henner Kruse.

Bereits seit vergangenem Herbst ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund gegen die osteuropäische Bande, die bundesweit aktiv gewesen sein soll. Dabei haben sie Geld „im sechsstelligen Bereich“ erbeutet, teilte Henner Kruse mit.

Zehn Objekte in NRW und Hessen durchsucht

Dabei werden den Männern Taten in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vorgeworfen. Am frühen Donnerstagmorgen rückten mehrere Sondereinsatzkommandos der Polizei aus: Sie durchsuchten zehn Objekte, unter anderem in Dortmund, Wenden, Leverkusen und Weiterstadt in Hessen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dortmund stammen die festgenommenen Männer aus Albanien, Mazedonien und dem Kosovo und sind zwischen 27 und 48 Jahre alt. Ihre Taten planten sie demnach schwerpunktmäßig von Dortmund aus. Zu ihrem Aufenthaltsstatus konnte die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben machen.

Wie viele Taten genau der Bande zur Last gelegt werden, will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen. Die Männer sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.