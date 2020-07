Polizei erwischt „Schwarzfahrer“ zweimal an einem Tag

Dortmund. Trotz Fahrverbot und unter Drogen setzte sich ein Autofahrer ans Steuer. Zweimal erwischte ihn die Polizei, dann kam der Belgier ins Gewahrsam.

Man kann es wohl einen klaren Fall von „Dumm gelaufen“ nennen, wenn man der Polizei wegen derselben Delikte gleich zweimal an einem Tag ins Netz geht. So fasst die Dortmunder Polizei den Fall eines 34-jährigen Belgiers zusammen, der am Mittwoch gleich zweimal ins Netz ging.

Am späten Vormittag war einer Streife auf der A2 bei Dortmund-Mengede ein Wagen aufgefallen, dessen Fahrweise sie irritierte. „Nicht nur fuhr das Auto Schlangenlinien und teils mittig zwischen zwei Fahrstreifen. Bei einem Spurwechsel verursachte der Fahrer zudem noch fast einen Auffahrunfall, weil er ein von hinten nahendes Fahrzeug offenbar übersah“, heißt es im Bericht zu dem Einsatz. Grund genug für die Polizisten, den Fahrer zu kontrollieren.

Positiver Drogentest auf Amphetamine

Den Grund für die Schlangenlinien konnten die Beamten buchstäblich in den Augen des Fahrers ablesen. Der Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht, dass der 34-Jährige wohl unter dem Einfluss von Amphetaminen steht. Doch damit nicht genug: Die Kennzeichen an dem Wagen waren zur Sicherstellung ausgeschrieben und das Auto, in dem er saß, bereits abgemeldet. Ans Steuer hätte er obendrein nicht gedurft - auch in seiner Heimat hat der Belgier offenbar ein Fahrverbot. Ergebnis und Siegerehrung: Den Führerschein, den er den Beamten zeigte, war der Mann am Ende los. Außerdem war eine Blutprobe fällig.

Dass die Polizisten ihm auch die Weiterfahrt untersagt haben, schien den Belgier so gar nicht beeindruckt zu haben. Denn er fuhr weiter, wie ein weiteres Team von Beamten der Autobahnpolizei am frühen Abend feststellen sollte.

Nach der zweiten Kontrolle landete er im Polizei-Gewahrsam

Da wollte der Belgier gerade vom Parkplatz Mengede, wo in die Polizei am Morgen hindirigiert hatte, losfahren. Mit niemand anderem als dem 34-Jährigen am Steuer. Und anderen Kennzeichen als denen am Morgen. Um den Führerschein mussten die Beamten ihn gar nicht mehr bitten. Dass er diesen nicht mehr hat, wussten die Beamten schon. Die Ermittlungen zu den neuen Kennzeichen ergaben, dass diese zu einem anderen Fahrzeug gehören. Angemeldet war der Wagen weiterhin nicht.

Diesmal ging es für den 34-Jährigen jedoch ins Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz.

hne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Urkundenfälschung, so die Polizei.