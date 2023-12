Prozess um Mouhameds Tod: Zwei Demos am Landgericht Dortmund

Zum Prozessauftakt gegen fünf Dortmunder Polizisten nach dem Tod von Mouhamed Dramé sind zwei Mahnwachen am Landgericht geplant.

Dortmund Ab Dienstag stehen in Dortmund fünf Polizisten vor Gericht, um sich für den Tod von Mouhamed Dramé (16) zu verantworten. Demos sind geplant.

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Tod von Mouhamed Dramé (16) in der Dortmunder Nordstadt startet am Dienstag (19. Dezember) der Prozess gegen fünf Polizisten. Sie müssen sich vor dem Landgericht für das, wie die Polizei es nennt, „tragische Einsatzgeschehen“ im August 2022 verantworten. Geplant sind vorerst elf Prozesstage bis in den April hinein. Ob Familie Dramé als Nebenklägerin beim Prozessstart anwesend ist oder nur durch Anwältin Lisa Grüter vertreten wird ist noch unklar.

Der junge Flüchtling aus dem Senegal war bei einem Einsatz in der Nordstadt durch fünf Schüsse aus einer Polizeiwaffe gestorben. Sein Tod zog heftige Proteste nach sich – es gab viele Demos und Kundgebungen. Zuletzt zogen zum Jahrestag am 8. August Hunderte Protestierende durch die Stadt.



Auch für den Tag des Prozessstarts sind zwei Demos bei der Polizei angemeldet worden. Sowohl der „Freundeskreis Mouhamed“ möchte vor dem Landgericht protestieren als auch der „Solidaritätskreis Justice4Mouhamed“. Die Mahnwache des Soli-Kreises startet um 12 Uhr an der Kaiserstraße vor dem Gericht. Die Kundgebung des Freundeskreises ist laut Polizei für 8 bis 19 Uhr angemeldet, die genaue Zeit sei unklar. Erwartet werden bei beiden Demos wenige Dutzend Menschen.

Um die beiden Demonstrationen abzusichern, habe die Polizei Halteverbote an der Kaiserstraße und der benachbarten Hans-Litten-Straße eingerichtet, erklärt die Behörde. Die vielbefahrene mehrspurige Kaiserstraße werde nach Möglichkeit nicht gesperrt, so lange das Demo-Geschehen es zulasse.

