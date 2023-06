Blaulicht Randale am Dortmunder Bahnhof: Mann wirft Flaschen und Obst

Dortmund. Ein Herdecker ist in einem Kiosk am Dortmunder Bahnhof ausgerastet. Er wollte alkoholische Getränke kaufen, hatte aber nicht genug Geld dabei.

Ein Mann hat in der Nacht auf Dienstag (6. Juni) in einem Kiosk am Dortmunder Hauptbahnhof randaliert - offenbar, weil der Verkäufer den Verkauf der Ware abgelehnt hat. Das teilte die Bundespolizei mit.

Kurz nach Mitternacht wollte der Mann (57) offenbar in einem Kiosk Lebensmittel und alkoholische Getränke kaufen. Der Verkäufer soll ihn beim Bezahlen darauf hingewiesen haben, dass das Geld nicht ausreichen würde und er den Verkauf deshalb ablehnen würde. Darauf habe der 57-Jährige aggressiv reagiert und randaliert.

Randale in Dortmund: Mann erhielt Platzverweis für den Bahnhof

Der Mann aus Herdecke soll die unbezahlten Getränke teilweise geöffnet und diese dann in Richtung des Mitarbeiters verschüttet haben. Anschließend soll er sich Äpfel aus der Obsttheke genommen, diese angebissen und dann auf den 30-jährigen Verkäufer geworfen haben.

Beim Verlassen der Filiale habe er dann noch eine Glasflasche in den Verkaufsraum geworfen. Durch die Glassplitter wurden ein Unbeteiligter und der Verkäufer an der Wade getroffen - eine ärztliche Versorgung brauchten sie aber nicht, so die Polizei.

Der augenscheinlich leicht alkoholisierte Randalierer erhielt einen Platzverweis für den Hauptbahnhof, seine Identität wurde festgestellt. Auf den Videoaufnahmen sei deutlich zu erkennen, wie der Mann die Flasche wirft. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

