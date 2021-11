Randale Scharnhorst: Bis zu 200 Jugendliche mit Pyrotechnik

Randale in Dortmund-Scharnhorst: Über 200 Jugendliche beschäftigten die Dortmunder Polizei an Halloween.

Dortmund. In Dortmund-Scharnhorst haben bis zu 200 Jugendliche randaliert. An Halloween warfen sie mit Steinen auf Bus und Bahn. Ein Teil trug Sturmhauben.

Randale in Dortmund-Scharnhorst an Halloween: Wie die Dortmunder Polizei am Dienstag mitteilte, waren bis zu 200 Jugendliche daran beteiligt. Durch zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei seien im Anschluss viele Personen identifiziert und den Eltern übergeben worden.

Um 19.20 Uhr ging die Erstmeldung bei der Polizei ein, als in einem Einkaufszentrum an der Gleiwitzstraße Pyrotechnik gezündet wurde. Einen Streifenwagen und einen Pkw bewarfen sie im Anschluss mit Mehl.

Randale in Scharnhorst: Jugendliche werfen Steine auf Busse und Bahnen

"Ein Unbekannter versprühte den Inhalt eines Feuerlöschers. Mehrere Personen warfen Steine auch auf Busse und Bahnen. Einige Randalierer setzten während der Taten Sturmhauben auf", teilte die Dortmunder Polizei mit.

Auf der Suche nach den Tätern hielten Polizisten unter anderem eine U-Bahn an, mit der 30 Täter flüchten wollten. Ein Jugendlicher mit einer Schreckschuss-Pistole erhielt eine Strafanzeige nach Verstoß gegen das Waffengesetz. "Alle erhielten Platzverweise", erklärte die Polizei. In einem weiteren Fall laufen die Ermittlungen nach einem Angriff auf einen Polizisten. "Gegen 20 Uhr kehrte schließlich wieder Ruhe ein."

